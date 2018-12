– Seertallene for «Skavlan» på TV 2 denne høsten har ikke vært tilfredsstillende. Vi har sett at tre talkshow på NRK og TV 2 på fredagskvelden blir ett for mange. Derfor flytter vi nå lineærversjonen av programmet til lørdag kveld, sier kanaldirektør Trygve Rønningen i TV 2 i en pressemelding.

Skavlan har sesongpremiere på TV 2 lørdag 12. januar.

– Selv om Skavlan flyttes til lørdagskvelden på lineær-TV, vil programmet fortsatt være tilgjengelig på TV 2 Sumo fra fredag ettermiddag i tråd med vår langsiktige digitale satsing på programmet. Versjonen som sendes på TV 2 Sumo er også en lengre versjon enn den som sendes på lineær-TV, forteller Trygve Rønningen.

Lørdagskvelden på TV 2 vil dermed fylles av Hver gang vi møtes, God kveld Norge og Skavlan, i tillegg til Nyhetene, Været og Sporten.

På fredagskveldene vil The Voice og Senkveld med Helene og Stian sammen med Nyhetene, Været og Sporten fylle sendeskjemaet.

Eksakte sendetider for fredag og lørdag på TV 2 fra januar bestemmes senere.