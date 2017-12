Forvalter 70 millioner kroner - har brukt tre år på å enes om en felles kurs

I forrige uke ble det kjent at Trude Gomnæs Ugelstad trekker seg som administrerende direktør ved Design og Arkitektur Norge, etter bare halvannet år i stillingen. Hun er langt fra den første.

– Jeg tror det er ulike svar på de ulike exitene, sier styreleder i Design og Arkitektur Norge (DogA), Toril Bariusdotter Ressem.

Siden daværende næringsminister Trond Giske i 2014 tok initiativet til å slå sammen Norsk Form og Norsk Designråd til én organisasjon, har det ulmet innenfor murveggene til DogA ved Akerselva.

Siden fusjonen har over 20 ansatte sluttet, deriblant tre administrerende direktører og flere fagdirektører. Patrick Tepfers, som var den første toppsjefen i den nye organisasjonen, kastet inn håndkleet etter bare ett år. Denne uken ble det også kjent at kommunikasjonsdirektøren har sagt opp.

LES OGSÅ: Aftenposten kårer: Er dette Norges beste design?

– En av utfordringene ved DogA har vært å få tilstrekkelig grep om de organisatoriske utfordringene som har ligget der. Det har vært nokså uoversiktlig. Mitt inntrykk er at det har blitt liggende noen ”surdeiger” fra fusjonens morgen, som på ett eller annet vis har fått leve og med det - overleve, sier styreleder Bariusdotter Ressem.

Dan P. Neegaard

Viktig med tydelighet

I oppdragsbrevet fra Nærings- og Fiskeridepartementet fra 2015 heter det at DogA skal fremme forståelse, kunnskap og bruk av design og arkitektur fra et næringsmessig og et samfunnsmessig perspektiv. De skal også oppleves som en tydelig organisasjon.

– Jeg vil påstå at DogA er i ferd med å samles. Jeg vet det har pågått en debatt lenge som er blitt brukt mot DogA, at fagene design og arkitektur har stått for langt fra hverandre internt. Jeg tror den holdningen er litt mytisk og i ferd med å gå ut på dato. Jeg har ikke vært styreleder i DogA lenge, men har vanskelig for å se konturene av to kamphaner i dag, sier hun.

Design og Arkitektur forvalter i dag 70 millioner kroner og er underlagt Nærings- og Fiskeridepartementet. Noe av kritikken siden fusjonen har handlet om at det har vært for mye fokus på design og arkitektur som et næringspolitisk virkemiddel, på bekostning av mer publikumsrettede oppgaver.

– Jobben vår er å rydde all tvil til side, slik at DogA fremstår som en organisasjon der alle drar i samme retning, sier styrelederen.

12. desember skal styret behandle forslaget til ny strategiplan. Dette har vært etterspurt helt siden fusjonen.

– Når den nye strategien er på plass i desember, med de fravalg og tilvalg det innebærer, er styrets ambisjon at også mer av pengene som vi har fått tildelt, går til det de er tenkt å brukes til, nemlig å sikre at både offentlig sektor og næringslivet får innovative løsninger tilpasset brukenes behov. Både design og arkitektur er viktige drivere i innovasjonsarbeid, sier hun.

STURLE SCHOLTZ NÆRØ / Nærø

Aftenposten har de siste dagene snakket med en rekke sentrale aktører, både på og utenfor DogA. De fleste er skjønt enige om at situasjonen på DogA har roet seg, samtidig er det ingen hemmelighet at de ansatte har vært kritiske til de topplederne styret har ansatt. Blant annet skal det etter det Aftenposten kjenner til ha vært påstander om en fryktkultur og forskjellsbehandling internt. Mye av denne misnøyen har også kommet på styrelederens bord.

Ønsker profilert leder

– Jeg er den første til å beklage gjentagende sjefsskifter i DogA siden fusjonen. Styrets arbeid skal evalueres, når året er omme. Alt kan forbedres, men jeg mener vi har gjort det vi kan og fulgt den undersøkelsesplikten som en arbeidsgiver har, for å finne ut av forhold som preger organisasjon og arbeidsmiljø på negativt vis, sier hun.

Det skal også etter det Aftenposten kjenner til ha vært misnøye i deler av staben over styrets valg av toppledere på grunn av manglende relevant erfaring. Styrelederen understreker overfor Aftenposten at ansettelsene av toppledere har vært gjennom en grundig prosess.

– Det at Trude har valgt å slutte, beklager jeg. Hun er en dyktig person, men hun har selv ment, i nær dialog med meg at det er noen andre som bør overta ansvaret for den endringen DogA nå skal igjennom.

-Kan du på bakgrunn av klagene som er kommet til styret, avkrefte at hennes avgang er noe du har bedt henne om?

- Jeg har hatt nær kontakt med Trude og mange samtaler med henne. Men dette er hennes eget valg.

Nå starter Toril Bariusdotter Ressem jakten på en ny leder.

Sterke meninger

– DogA er en høyst kompetent organisasjon, med mange sterke meninger. Og det veldig bra, men det kan også være utfordrende. Jeg vet ikke om Gomnæs Ugelstad noensinne hadde rammebetingelsene til å komme seg dit hun hadde ambisjoner om å komme som sjef for DogA, sier styrelederen. Som også beklager på det sterkeste at Gomnæs Uglestad nå slutter.

Katie Kulseng, Norsk Helsenett SF

Trond Giske ønsker ikke å kommentere den nåværende situasjonen ved DogA, men sier at hensikten med sammenslåingen var å frigjøre midler til nye design- og arkitekturrelaterte aktiviteter.

– I sum skulle de drive med det samme som før, men vi var klar over at slike prosesser er krevende. Det krever både god ledelse og god involvering. Dette var blant annet to organisasjoner med ulikt lønnssystem. Norsk Designråd hadde et lønnsnivå mer tilpasset det næringslivet de jobbet innenfor, mens Norsk Form hadde et mer kulturbasert lønnsnivå, sier Giske.

Trenger tydelig leder

Aftenposten har vært i kontakt med både Matti Lucie Arentz, verneombud og Celina R. Flatner, hovedtillitsvalgt ved DogA. De legger ikke skjul på at

sammenslåingen av Norsk Designråd og Norsk Form til dagens organisasjon DOGA har vært en krevende prosess.

– Spesielt for dem som har hatt det øverste lederansvaret. Det har vært uenighet om strategi, faglig retning og prioritering av målgrupper. Det er verken overraskende eller unaturlig at det kan bli høy temperatur i diskusjonene når to kunnskapsorganisasjoner med sterk faglig profil, ulike eiere og forskjellige tradisjoner og kulturer skal bli til én, sier de i en felles uttalelse.

– Men vi har tillit til den pågående prosessen, sier de videre.

– Hvordan vil dere beskrive styrets valg av øverste leder siden fusjonen?

– Vi er ikke i tvil om at styrene har gjort sitt beste for å finne gode ledere til DOGA, men i etterpåklokskapens klare lys har det vist seg vanskelig å finne en leder som kunne kombinere det krevende arbeidet med å slå sammen to kunnskapsorganisasjoner med sterke faglige tradisjoner og ulike måter å jobbe på.