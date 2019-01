VG-kommentator Frithjof Jacobsen slutter på dagen

Aftenposten i samarbeid med Medier24. Les mer om samarbeidet her.

VG-kommentator Frithjof Jacobsen slutter tirsdag i VG med umiddelbar virkning. Bakgrunnen for avgangen skyldes et ønske om å gjøre noe annet, forteller VG-kommentatoren til Medier24.

– Jeg har hatt min siste arbeidsdag i VG i dag, det stemmer, sier han.

– Hvorfor slutter du?

– Jeg slutter fordi jeg har lyst til å gjøre noe annet. Hva det blir, vet jeg ikke ennå, for det må jeg bruke tid på å finne ut av.

– Men hvorfor slutter du på dagen?

– Jeg har lyst til å gjøre noe annet.

– Er det en avgjørelse du har tenkt på lenge?

– Det er en avgjørelse jeg har tatt nå og som jeg har meddelt VG-ledelsen for noen dager siden, sier Jacobsen.

– Ikke en lett avgjørelse

Han understreker at han har vært i jobben i 11 år og at det ikke var en lett avgjørelse å ta.

– Jeg har hatt gode kolleger i VG som jeg kommer til å savne.

Politisk redaktør Hanne Skartveit i VG har så langt ikke latt seg intervjue om saken.

Podkast-suksess

I en intern e-post i VG skriver Jacobsen blant annet at han har noen planer, men at han ikke vet hva det blir til ennå:

«(...)Jeg har hatt en flott tid her, både personlig og faglig, og jeg er blitt kjent med mange mennesker jeg setter stor pris på. Det føles vemodig at det nå er over, men jeg er trygg på den beslutningen jeg har tatt (..). Takk for nå, alt godt!»

Jacobsen jobbet i NRK i flere år, blant annet med Dagsnytt 18. De siste årene har han vært kommentator og leder for VGs kommentatoravdeling.

I 2017 gjenopplivet han sitt alter ego Biff Malibu i bandet Gluecifer. De siste årene har han vært makker med Ander Giæver i podkasten Giæver og Joffen.

