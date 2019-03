Facebook-moderatorer melder om horribelt arbeidsmiljø og en konstant strøm av støtende innhold

I en omfattende reportasje i The Verge har det amerikanske teknologinettstedet snakket med flere nåværende og tidligere ansatte i et selskap som jobber med innholdsmoderering for Facebook i USA.

Funnene er oppsiktsvekkende og beskriver et horribelt arbeidsmiljø. Noen av eksemplene som trekkes frem er rusmiddelbruk i pausene for å takle stresset og symptomer på posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

Undersøkelsen viser også at moderatorene angivelig tjener 15 dollar i timen og at arbeidet innebærer å se gjennom en konstant strømmen av innhold, som kan omfatte alt fra støtende vitser og trusler til drapsvideoer.

Hører Facebook hva du sier? – Følelsen av å bli avlyttet kan forklares med én enkel mekanisme, ifølge medieviter Ida Aalen.

– Mentalt sterkere

Ifølge The Verge benekter en rådgiver hos det amerikanske selskapet at de ansatte hos dem står i fare for å utvikle PTSD. Rådgiveren argumenterer for at enkelte imidlertid kan bli emosjonelt og mentalt sterkere av arbeidserfaringen i selskapet.

Som et reaksjon på nettmagasinets undersøkelse postet en talsperson for Facebook en kunngjøring mandag. Der presiseres det at selskapet har visse standarder for «velvære og støtte» for sine ansatte. Videre skriver de at selskapet kun samarbeider med seriøse aktører.

Dokumentarfilm om renhold på nett

I september i fjor omtalte Klassekampen dokumentarfilmen The Cleaners som tar for seg samme problematikk. Dokumentarfilmen forteller historien til «Facebooks renholdere» på Filipinenen.

På et kontor i Manila sitter flere tusen ansatte og ser gjennom innhold som blir postet av brukere i USA og Europa, iflge filmen. De forteller om enorme arbeidsmengder og tidvis grusomt innhold. En av de ansatte forteller om en kvote på 25.000 bilder som må vurderes hver dag. Noen forteller at de ikke klarer å slutte å drømme om peniser, mens andre oppgir å ha sett flere hundre halshugginger og selvmord.

Facebook: Moderering kan til tider virke ubehagelig

Aftenposten har forelagt Facebooks norske PR-byrå Släger funnene til The Verge. I en e-post skriver en talsperson i Facebook at det ikke er noen tvil om at innholdsmoderering til tider kan være ubehagelig og at de derfor tar helse og trivsel veldig seriøst.

«Vi tilbyr ekstensiv psykologisk bistand og trivselsressurser, og tar i bruk teknologiske løsninger for å begrense deres eksponering av veldig grafisk materiale. Hvis noen er veldig ukomfortable med et spesiell type innhold, gjør vi det vi kan for å sikre at de ikke jobber med det.»

– Arbeider ikke i mørke kjellere

Slik fortsetter e-posten:

«Det er en feiloppfatning at innholdsmoderatorer arbeider i mørke kjellere, kun belyst av dataskjermene sine. Det kunne i hvert fall ikke vært lenger fra sannheten for Facebooks tilfelle. Vi krever tilrettelegging for trivsel av alle våre partnere, og jobber med dem for å sikre at alle er klar over disse, og at ressursene blir gjort tilgjengelige til de som gjennomgår innhold på Facebook, før de faktisk begynner å moderere innhold.»

Ifølge den anonyme talserpersonen har Facebook om lag 15.000 personer som jobber med å gjennomgå innhold på 20 steder over hele verden, inkludert USA, Irland, Tyskland, Spania, Latvia, og Filipinene.

I e-posten heter det også at Facebook «jobber med partnerne sine for å sikre at de tilbyr konkurransedyktig kompensasjon over bransjesnittet, samt ansattfordeler.