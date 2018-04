19. februar ble det kjent at redaktøren i fagbladet Journalisten ga seg. Bladet eies og gis ut av Norsk Journalistlag (NJ).

NJ organiserer omtrent 8000 norske journalister.

Nå skriver nettstedet Medier 24 at det er sendt varsler om redaktøren fra tre ulike kvinner, om trakassering.

Tre ulike varslere

En kvinne som en periode var tilknyttet bladet, skal ha meldt om trakasserende oppførsel. To andre skal ha varslet om tilfeller av seksuell trakassering.

Ett av varslene skal ha kommet før det ble bestemt at redaktøren skulle gå av. Ifølge nettstedet erkjente redaktøren store deler av innholdet i minst ett av varslene før han gikk av som redaktør.

De to andre sakene er ifølge Medier24 ikke ferdig behandlet.

44-åringen sa ved avgangen at han sluttet for å fullføre masterstudier i journalistikk, bare fem måneder etter at han ble fast ansatt i stillingen.

Da hadde redaktøren vært konstituert i stillingen siden juli 2016.

Sier han ga seg frivillig

Den avgåtte redaktøren ønsker ikke å kommentere saken overfor Medier24.

– Jeg forlot Journalisten 28. februar og har ingen mulighet til å kommentere noe rundt min avgang utover det jeg gjorde da jeg gikk av. Jeg valgte selv å si opp jobben og forlot den frivillig, sier han til Medier24.

Styreleder Katrine Strøm i Journalisten vil ikke kommentere varslingssakene, eller foranledningen til redaktørens avgang.

– Jeg kan ikke gå inn på bakgrunnen for at en av våre ansatte velger å si opp jobben siden. Det er en personalsak. Vi har rutiner og retningslinjer for varsling og mobbing i Journalisten. Kommer det påstander om trakassering utløser det konfidensialitet, og det skal løses på lavest mulig nivå i organisasjonen, sier styreleder Katrine Strøm i Journalisten.

Medier24 har vært i kontakt med kvinnene som har varslet, og deres advokater. De bekrefter tre varsler.