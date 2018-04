Sent lørdag kveld døde forfatter Jon Michelet fredelig og rolig, med sin nærmeste familie til stede.

– Det er veldig trist. Man skal ikke kimse av at skjønnlitteratur kan gi kunnskap om andre land, sier statsminister Erna Solberg til Aftenposten.

– Jeg husker hele Thygesen-serien godt, og boken «Terra Roxa» om Brasils jordeiendommer gjorde stort inntrykk på meg.

Forfattet et nasjonalverk

– Michelet var en av Norges mest folkelige forfattere, sier venn og forfatterkollega Dag Solstad.

Han møtte sin venn og kollega for et par dager siden. Solstad forteller at Michelet var klar og bestemt på å fullføre bokprosjektet En sjøens helt.

– Han holdt på med verket sitt til siste slutt, sier Solstad.

– «En sjøens helt» er av enorm betydning. Jon har forfattet et nasjonalverk.

– Han har hatt flere liv

Fra 1997 til 2002 var Michelet redaktør i Klassekampen. Nåværende Klassekampen-redaktør, Bjørgulv Braanen, jobbet da som redaksjonssjef.

– Jon var en av de varmeste og mest omsorgsfulle personen jeg har møtt, sier Braanen.

– Han har hatt flere liv; som journalist, forlagsredaktør, krimforfatter og redaktør i Klassekampen. Han hadde en enormt imponerende restart som forfatter igjen, forteller Braanen.

– Han var en av Norges mest prominente og suksessfulle forfattere.

Tidligere Aftenposten-redaktør Hilde Haugsgjerd mener Michelet var «en sjelden plante» – en fri mann som sto for holdningene og det livet han ønsket å leve.

– Han var et veldig spennende og allsidig menneske med stor integritet i den politiske bevegelsen han tilhørte, sier Haugsgjerd.

Hun hyller Michelets bokprosjekt En sjøens helt.

– Han tok opp et viktig tema om en gruppe som har vært forsømt av det norske samfunnet. Det er utrolig fint at han lyktes så veldig i det store prosjektet om krigsseilerne.

Kulturministeren: Hans første drap skjedde i min leilighet

– Det er et stort tap for norsk kulturliv og altfor, altfor tidlig, sier kulturminister Trine Skei Grande (V).

Hun beskriver Michelet som en stor forfatter og sier han har bidratt mye både med krimlitteratur, men også gjennom å løfte frem norske sjøfolks innsats under 2. verdenskrig.

– Har du en favorittbok av ham?

– I den første boken han skrev, er det første drapet kanskje i min leilighet. Da jeg flyttet inn, ringte jeg og spurte om det var «sånn omtrent der» og «ja, det var sånn omtrent der». Så jeg har et spesielt forhold til den boken fordi den på en måte foregår inne i min leilighet.

Det litterære Norge er i sorg etter dødsbudskapet.

– For oss kolleger i krimlitterære Norge er det en bauta som nå har gått bort. Sammen med Gunnar Staalesen var Michelet på 1970-tallet med på å bane veien for den nye norske krimbølgen. Men Jon var mer enn bare en krimforfatter. Han var også en samfunnsengasjert og en politisk opptatt mann. Jeg husker han også som en varm og god kollega, sier forfatter Tom Egeland til NTB

Her er noen av reaksjonene etter Michelets dødsfall:

Dette var en utrolig trist nyhet og så altfor, altfor tidlig. Jon Michelet er en av våre viktigste forfattere. Hans engasjement for krigsseilerne og romanserien om Halvor vil bli stående som et sentralt verk i vår litteraturhistorie. Tankene mine går til hans familie og venner. — Trine Skei Grande (@Trinesg) April 15, 2018

Jeg sørger inderlig over Jon Michelet i dag. Jon ga meg min første, faste jobb og var min inspirerende sjef i Klassekampen. En raus, varm, fantastisk mann. Vi er mange som vil savne ham dypt. https://t.co/l96couuGCo — Audun Lysbakken (@audunlysbakken) April 15, 2018

Jon Michelet, en bauta på så mange områder, er død.



Hvil i fred — Jan Aage Fjortoft (@JanAageFjortoft) April 15, 2018