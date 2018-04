Jarett Kobeks roman er et like uutholdelig sted å være som internett

Jarett Kobek

Jeg hater internett

Fanfare forlag

Fortelleren i romanen Jeg hater internett, påstår selv at dette er en «dårlig roman». En hyggeligere måte å si det på, er at den er en antiroman. Boken handler om en gruppe mennesker som på forskjellige måter er tilknyttet tegneseriebransjen og Silicon Valley. Forankringspunktet er San Francisco i 2013. Tegneserieskaper Adeline begår den eneste utilgivelige synden i det tjueførste århundret: Hun er en kvinne hvis upopulære meninger filmes, uten hennes samtykke, og legges ut på YouTube.

Omkring denne sentrale hendelsen, spinnes romanens kommentarfeltaktige vev av tirader og anekdoter. Tyrkisk-amerikanske Jarett Kobek skrev boken i Los Angeles etter å ha flyktet fra et stadig mer gentrifisert San Francisco.

Å lese den oppleves som å være på nettet, og det er romanens styrke og svakhet.

Romanen gjenspeiler godt den samme verdenen som den fantaserer om å ødelegge. Timingen for oversettelsen kunne for øvrig ikke vært bedre, nå som Mark Zuckerberg vitner for kongressen om brukerdata på avveie, og både brukere og aksjonærer flykter fra Facebook.

Hatet mot internett er enda sterkere nå enn da boken kom ut på engelsk i 2016.

Oversetter Emil Flatø gjør en så god jobb det er mulig å gjøre, med en bok så innsauset i amerikansk popkultur og idiom som denne.

Skapt av CIA

Forlaget Fanfare

Jarett Kobek grunnla i 2015 sitt eget forlag, We Heard You Like Books, sammen med et par venner, for å gi ut boken. Forlaget Fanfare er bokens norske – og minst like entreprenørielle – utgivere. Den slags vennskapelig kapitalisme passer godt med bokens tematikk.

Den renner nemlig over av forakt for den etablerte tegneseriebransjens utnytting av kreative arbeidere, og for Silicon Valley-oppkomlinger kunstig priset av saudisk risikokapital. Jeg hater internett er upåklagelig som fenomen i en verden av internettfenomener, fordi dens tilblivelse på denne måten speiler budskapet.

Men er den leselig?

Romanens allvitende – fristende å si bedrevitende – forteller er skeptisk til den såkalt gode romanen, hvor alt henger sammen og har mening. Jeg deler fortellerens skepsis, om ikke årsakene til den: «Forfatteren av denne romanen ga opp å skrive gode romaner da han innså at ideen om den gode romanen ble skapt av CIA.»

Er fortelleren ironisk? I så fall dobbelt ironisk: «Dette er ikke en spøk. Det er sant. Sant som om presten hadde sagt det.»

Fortelleren sier om en romanperson at han tilhører den konspiratoriske venstresiden. Der kan man mistenke fortelleren selv for å høre hjemme. Det er ingen hemmelighet at CIA sponset vestlige kulturuttrykk – Paris Review og Iowa Writers' Workshop nevnes – som del av propagandakrigen mot Sovjet.

Men at den gode romanen ble skapt av CIA?

Dobbelt lukket

Problemet med den konspiratoriske venstresiden, er at dens teorier lukker forståelsen av verden: Alt er til enhver tid mistenkelig, særlig populærkulturen. All uironisk omfavnelse av den er et knefall for nyliberalismen. Dette gjelder også den identitetspolitiske venstresiden, besatt som den er av kjønn og hudfarge til fordel for alle andre forklaringsmodeller. Fortellerens mest irriterende trekk er at hver eneste nye person introduseres med hudfarge.

Jeg er ikke dum. Jeg forstår selvfølgelig at fortellerens konspiratoriske og rasebesatte tirader også er en parodi på internett – for det er nettopp den slags søppel internett er fullt av.

Men dette er ingen litterær ironi av den typen som åpner verden for leseren. Dette er trollets ironi. Man møter den med et simpelt og frustrert: «Mener han dette eller ikke?» Romanen er altså dobbelt lukket. Den påtvinger oss kommentarfeltlogikk, samtidig som den nekter oss en litterær utvei fra den. Sånn sett fungerer Jeg hater internett glimrende som den nettparodien den er.

Ofte nok er den er også et like uutholdelig sted å være.

Det kyniske blikket

Bokens fremste dyd er kanskje at den forener «sint, ung mann» med «sint, ung feminist», grupper som ikke alltid kommer overens. Som 16–17-åring slukte jeg romanene til sinte menn som Chuck Palahniuk, Douglas Coupland og Bret Easton Ellis. Den samme 17-åringen hadde nok også slukt Jarett Kobek og hans treffende onelinere.

Nå som jeg er eldre, har jeg behov for mer mentalt frigjørende bøker enn dette. Bøker som ikke bare bekrefter det kyniske blikket mitt på verden, men som åpner det opp.