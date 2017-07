Tidligere ledet Merete Smith Domstolavdelingen i Justisdepartementet. Uten lov og dom skal Aftenposten nå, lett engstelig, ringe til den norske solkysten.

– Jeg er på hytta, ja, rett ved Tvedestrand. Her er jeg så heldig å få koble av noen uker, med litt jobb ved siden av.

– Takk for tipset. Samvittighetskvalene ved å kontakte en av landets toppjurister, midt i ferien, avtar. Sannelig er det sjelden at vi i kulturavdelingen intervjuer Advokatforeningens generalsekretær. Til og med har du vært lagdommer?

– I Borgarting lagmannsrett var jeg konstituert en kort periode, for mange år siden. Nå holder jeg på å lese meg opp på min nye oppgave som styreleder i Nationaltheatret. Det var en ære å bli spurt. Norges nasjonale teater er en flott institusjon, som får til fantastisk mye fint. Publikumsøkningen er betydelig, og teateret har, blant så mye mer, mottatt et rekordantall priser og nominasjoner.

– De ofte omdiskuterte Ibsen-tolkningene der i huset må vi også snakke om – bokstavelig talt før det ramler sammen.

Monica Strømdahl

– Å pusse opp, og også fornye, deler av bygningsmassen er på høy tid, ja. Det er veldig bra at Regjeringen i vår bevilget 1,9 milliarder kroner til formålet. Det man ved teateret er bekymret for, er om midlene er store nok til å rehabilitere huset i tilstrekkelig grad. Forslaget innebærer å legge ned én scene, mens mer publikum krever flere scener. Selve bygningen er ikke stor, ikke for et nasjonalt teater. Å ta i bruk arealer rundt er sterkt ønskelig.

– Helt direkte: Statsråden som utnevnte deg, blir brått en gnien motstander?

– Alle impliserte er glade for at Regjeringen har truffet vedtak i saken. Departementet er en kjempeviktig samarbeidspartner. Så er det jo klart at mange interessenter slåss om midlene på statsbudsjettet. 1,9 milliarder kroner er ikke tilstrekkelig for å få til alt det som Nationaltheatret mener er nødvendig for å ta vare på, og oppgradere, bygningen. Viktige forhold som universell utforming og mer prosaiske ting, som flere toaletter, koster sitt. Fremover kommer rehabiliteringen til å stå høyt på styrets agenda.

– På vegne av oss som mener at Henrik Ibsen tidvis maltrakteres, så å si i sitt eget teater: Hva sier styrelederen?

Fredrik Varfjell / NTB Scanpix

– Jeg skal ikke blande meg inn i teatersjefens oppgaver. Er det ikke bra, da, hvis tolkningene skaper debatt? Teatersjefen skal diskutere repertoaret med styret, men foretar alle kunstneriske valg selv. Personlig synes jeg at Peer Gynt-oppsetningen, den som lånte slutten fra Et dukkehjem, var helt fantastisk. Å gå i teater er, på sitt beste, en magisk opplevelse.

– Hvordan da?

– Man lærer om seg selv som menneske; man får forståelse for andre mennesker, mennesker i helt andre situasjoner. Virkelig godt teater berører deg dypt. Også i så måte har Nationaltheatret, gjennom lang tid, bevist at det er livskraftig, fornyende, en institusjon med internasjonal anerkjennelse. Senest i fjor ble det satt ny publikumsrekord. Jo, det er beundringsverdig alt man får til.

– Etter din nylige styreleder-utnevnelse: Morgenbladet moret seg med å melde at «Nationaltheatret har fått ny overdommer»?

– Formuleringen spiller på min rolle i TV-programmet Kvitt eller dobbelt i sin tid. Jeg synes at ordspillet var morsomt, jeg, og helt i orden.

– I rollen som hytteferierende: Hvordan er forholdene?

– Fine. Og skiftende. Vannet har vært til dels ganske kaldt. Når morgenbadet måler 13,5 grader, våkner man ekstra fort. Og kaffen etterpå smaker så ekstra godt!

Merete Smith og Nationaltheatret