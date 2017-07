Balletten om den homofile danseren ble for sterk kost i Moskva

Fredag jublet og klappet danserne og flere hundre ansatte og tilskuere ved det verdenskjente Bolsjoj-teatret i Moskva etter en vellykket siste prøve på en ny, storslått ballett.

Balletten handlet om det dramatiske livet til historiens største mannlige ballettmester, Rudolf Nurejev. Forestillingen var en hyllest til hans liv som danser og homofil.

– Den beste nye balletten som er laget i verden i dette årtusenet, mente en anmelder i avisen Kommersant.

Etter forestillingen snakket Russlands kulturminister Vladimir Medinskij og Bolsjoj-sjefen sammen på telefon.

Rett etterpå ble forestillingen avlyst.

Dermed var årets største kulturskandale i Russland et faktum.

– Homofil propaganda

De færreste tror på forklaringen Bolsjoj-sjefen Vladimir Urin ga under en merkelig pressekonferanse denne uken:

– Vi så prøvene fredag og skjønte at kvaliteten var for dårlig, hevdet Urin. Han skyldte på koreografien og dårlig samspill.

Ifølge nyhetsbyrået Tass ga imidlertid kulturminister Medinskij klart uttrykk for at balletten fremsto som «homofil propaganda». Dette er forbudt i Russland.

– Stykket ble flyttet på direkte ordre fra Medinskij, skrev Tass.

Ministeren selv avviste at han hadde gitt et påbud, men bekrefter at samtalen fant sted rett før balletten ble avlyst.

Ifølge flere uavhengige russiske medier, blant annet Moskovskaja Komsomolets, TV Rain og Gazeta.ru, skal Bolsjoj-teatret ha fått klar beskjed fra kulturministeren om at stykket var «en samling av perversiteter» og «propaganda for homofili».

– Ja, det var en lang samtale med Urin. Men å nedlegge forbud er ikke ministerens stil, hevdet Kulturdepartementets talskvinne Irina Kaznatsjeeva.

Hyllet Russlands store danser Nurejev

Rudolf Nurejev regnes som en av historiens fremste ballettdansere. Han var homofil.

Balletten handler om hans turbulente og dramatiske liv fra oppveksten i Stalins Sovjetunionen og til hans siste oppsetning av «La Bayadere» i Paris Opera før han døde av aids i 1993.

Regissøren er en av Russlands mest begavede og frittalende teaterpersonligheter, Kirill Serebrennikov.

Flere av hans teaterstykker, balletter og operaer har inneholdt skarp kritikk av maktapparatet i Kreml og autoritære politiske systemer.

I juni rykket tungt bevæpnet politi inn på Gogolteateret i Moskva, hvor Serebrennikov er sjef. Flere av hans medarbeidere ble anklaget for underslag – på svært spinkelt grunnlag.

Fakta: Rudolf Nurejev Rudolf Nurejev ble født i 1938 og vokste opp i en fattig tatarfamilie i Ufa i Sovjetunionen under Stalin. Faren forbød ham å danse, men som 17-åring kom Nurejev inn på Leningrad ballettskole. Han var et helt usedvanlig talent, som kunne alle dansetrinn etter å ha sett dansen én gang. Nurejev hoppet av til Vesten under en turné med Kirov-balletten til Paris i 1961. Han danset mest ved Royal Ballet i London, men gjestespilte over hele verden, deriblant Oslo. Nurejevs personlige liv var meget turbulent. Hans store kjærlighet var den danske danseren Erik Bruhn. Blant Nurejevs venner var Jackie Kennedy Onassis, Andy Warhol, Freddie Mercury og Mick Jagger. Nurejev døde i 1993, 54 år gammel.

Sosiale medier avslører løgnene

På sosiale medier har Bolsjoj-ansatte og publikum som var til stede på prøven, publisert svært mange videoer fra forestillingen.

Bildene viser en storslått og svært påkostet ballett etter seks måneders intenst arbeid.

Høydepunktet er en kjærlighetsduett mellom to menn – Nurejev og hans store kjærlighet, den danske danseren Erik Bruhn.

Under en av scenene vises et stort bilde av en naken Rudolf Nurejev. I tillegg er det en scene med halvnakne, dansende transvestitter.

I flere av scenene er det nakne dansere, men dette er relativt vanlig på teaterscenene i dagens aktive og spennende teatermiljø i Moskva.

Balletten inneholdt også sang, tale og tekst. Et kjennetegn ved Serebrennikov er nettopp at han blander virkemidler fra flere kunstarter.

Etter prøvene var det stående ovasjoner og jubel i Bolsjoj-teatret, noe som tyder på at det færreste var enig i at «balletten ikke var klar».

– Kan ikke leve uten frihet

– I kveld skulle det vært première, skrev regissøren Kirill Serebrennikov tirsdag kveld på Facebook. Han publiserte også bilder av gråtende dansere og medarbeidere i Bolsjoj-teatret etter at de fikk beskjed om at balletten var stoppet lørdag.

– Men Rudolf kan ikke leve uten frihet.

– Balletten var klar. Danserne var klare, sier hoveddanseren Vladmir Kotsjevoj til Hello Magazine.

– Dette var ikke en ballett om sex, men om kjærlighet, noe som kanskje er ekstra ubehagelig for homofobene, skriver Kommersants kommentator Tatjana Kuznetsova.

Bolsjoj-direktøren sier at balletten kan bli satt opp igjen en gang i 2018/2019-sesongen.