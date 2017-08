– TV-versjonen av russisk rulett

– Vi hadde lyst til å lage denne serien allerede for ti år siden, men vi var ikke populære eller veletablerte nok til å få gjennomslag for noe sånt da, forteller Mark Duplass, da Aftenposten møter ham og broren i Beverly Hills.

Room 104, en antologiserie hvor alle episodene utspiller seg på ett og samme motellrom, er ute på HBO Nordic nå.

Hipstere, indiefilm-entusiaster og intellektuelle har vært kjernepublikumet til brødrene siden de debuterte på Sundance-festivalen i 2005 med The Puffy Chair.

Tolv år senere har for lengst tatt steget ut i mainstream-underholdning.

«Finne-seg-sjæl»-problematikk

Duplass-navnet er blitt en solid merkevare innenfor indiefilm og etter hvert TV-underholdning. Mange av filmene deres hører hjemme i «mumblecore»-sjangeren, som vanligvis kretser rundt «finne-seg-sjæl»-problematikk som privilegerte, og tidvis umodne, mennesker i 20- og 30-årene har en tendens til å velte seg i.

Sjangeren har fått kritikk for å glorifisere det som anses som sutring fra en bortskjemt generasjon, som strengt tatt burde ha bedre ting å ta seg til enn å stirre på sin egen navle.

Det er imidlertid ikke brødrene enige i. De synes hverdagsdramatikk kan være veldig meningsfylt å ta tak i.

– Mark og jeg er dypt fascinert av alle slags mennesker. Nesten all tid vi tilbringer sammen går med til å snakke om folk vi kjenner, eller folk som tilfeldigvis har krysset vår vei. Vi kommer helt sikkert til å snakke om deg etter at du har forlatt dette rommet, det er bare sånn vi holder på, forteller Jay Duplass.

Også Breaking Bad-skaperen Vince Gilligans lar seg imponere av helt vanlige mennesker som trenger noe: – Tilfredse mennesker er ikke god TV

Anmelderne har trykket brødreparet til sitt bryst. HBO-serien deres Togetherness, om to single mennesker og et ektepar i 30-årene som alle opplever en tidlig midtlivskrise, ble en gedigen kritikerfavoritt. Likevel ble serien tatt av etter to sesonger.

– Vi ble skikkelig lei oss da vi fikk den nyheten, samtidig holdt «Togetherness» nesten på å ta livet av oss. Det var forferdelig mye jobb å både skrive og regissere den serien. Etterpå begynte vi derfor å diskutere hvordan vi kunne fortsette å lage det vi liker, men samtidig utvide kretsen av mennesker som vi samarbeider med, forteller Mark.

Fra skrekk og drama til komedie – på ett rom

I det siste har de jobbet mye med unge filmskapere. Resultatet ble Room 104, som er veldig annerledes enn det man er vant til fra Duplass-brødrene. Hver episode kan minne om et teaterstykke i én akt, og serien spenner over alle sjangre, fra skrekk og drama til komedie. Én av episodene er til og med uten dialog, og i stedet fortelles historien gjennom moderne dans.

– Dette er TV-versjonen av russisk rulett. Publikum vil kunne dra kjensel på mennesketyper og problemstillinger, men samtidig vil de ikke ane hva som venter. Et slikt prosjekt er risikosport både for oss og HBO, men samtidig synes vi at konseptet var så kult at vi måtte teste det ut. Håpet er at folk der ute stoler nok på oss til å gi serien en sjanse, sier Jay.

Overlater regien til unge, kvinnelige talenter

Mark har skrevet omtrent alle episodene, men regien har brødrene overlatt til unge kvinnelige talenter, en gruppe som tradisjonelt sett strever ekstra med å kapre TV-jobber.

– For å være helt ærlig, så tror jeg vi hadde for mye penger da vi lagde Togetherness

Sarah Adina Smith er en av regissørene som ble håndplukket av brødrene. Hun fikk regissere to episoder, blant annet den aller første.

– Denne muligheten har endret livet mitt totalt. Det er veldig vanskelig å få en fot innenfor i TV-bransjen, særlig for kvinner, men nå har jeg for første gang skikkelig helseforsikring og kan faktisk leve av å være regissør, forteller hun gledestrålende til Aftenposten.

Inspireres av små budsjetter

I tillegg til Room 104, har brødrene en avtale på fire filmer med Netflix og en distribusjonsavtale med selskapet The Orchard om syv nye filmer. Det kommer også en bok i løpet av året.

Men det betyr ikke fete bankkontoer.

– Vi tjener ikke i nærheten av det folk i vår posisjon ofte gjør. Under innspillinger tar vi som regel ansvaret for lyssettingen selv, eller lager maten som det lille crewet vårt spiser. Det er helt greit for oss, fordi det sørger for at vi fortsatt får lov til å jobbe med det vi brenner for.

De lagde debutfilmen The Puffy Chair for 80.000 kroner, penger de lånte fra foreldrene sine.

– Den vesle summen tvang oss til å bli veldig kreative for å få det til. For å være helt ærlig, så tror jeg vi hadde for mye penger da vi lagde Togetherness, og nå som vi er tilbake på minimumsbeløp igjen, er det veldig inspirerende, mener Jay.

Ifølge Mark er beskjedne budsjetter nøkkelen til deres suksess. Da taper de heller ikke mye penger.

– Slik får du nye sjanser. Det meste en av filmene våre har tjent inn er ti millioner dollar. Prosjektene våre har imidlertid aldri tapt penger, og det er det verdt å merke seg. Det er hemmeligheten vår: Hold budsjettene nede, og så vil fire av fem prosjekter gå i null eller tjene penger, mens den siste filmen kanskje blir en hit, forteller Mark.

Du kan sei «Room 104» på HBO Nordic nå.