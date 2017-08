Innbrudd på Universitetsmuseet i Bergen

– Nå er fagfolkene våre ankommet bygget for å få et overblikk over hva som er borte, sier fagdirektør ved Universitetet i Bergen, Henrik von Achen til BT i 13.30-tiden.

Mandag morgen ble det klart at det har vært innbrudd på De kulturhistoriske samlinger ved Universitetsmuseet i Bergen. Bygget ligger ved Haakon Sheteligs plass 10.

Politiet har sikret stedet, og jobbet mandag med åstedsundersøkelser.

– Det verste som kan skje er at noe av stor nasjonal betydning er borte. Noe som er viktig for forståelsen av Norges historie. Selvsagt har alle gjenstandene på museet en verdi, men noe er hardere å miste enn andre ting, sier han.

Fakta: De kulturhistoriske samlinger Holder til ved Haakon Sheteligs plass 10.

Bygget «Historisk museum» sto ferdig i 1927, og er tegnet av arkitekt Egill Reimers.

Inneholder utstillinger innen arkeologi, etnografi og kulturhistorie. Blant utstillingene er «Plasthvalen», «Evig liv i det gamle Egypt» og «Steinalder - den lengste historien kort fortalt».

Huser også de ansatte ved Avdeling for kulturhistorie.

Tårnet ved bygget har vært under vedlikeholdsarbeid siden juni.

Stilaset på bygget ble brukt under innbruddet som ble oppdaget mandag 14.08.

Paul Sigve Amundsen

Via stillas

– Innbruddet skjedde via et stillas i syvende etasje, operasjonsleder Helge Blindheim i Vest politidistrikt.

Han forteller at de fikk meldingen om innbrudd klokken 08.00 mandag.

– Etter det vi vet har en del gjenstander blitt tatt, og det er blitt romstert en del rundt inne i museet.

Etterforskere jobber på stedet mandag.

– Det som er tatt, har fortrinnsvis en kulturhistorisk verdi, sier Blindheim.

Det er foreløpig ingen mistenkte i saken.

Rune Meyer Berentsen

Usikkert hva som er tatt

Det er fortsatt uklart akkurat når innbruddet har skjedd, men ifølge von Achen må det ha vært i løpet av helgen.

– Akkurat nå er det vanskelig å konkret si hva som er borte. Vi har oversikt over samlingene våre, men har ikke vært inne og sett fordi politiet er her, sier von Achen.

– Vi venter til politiet har gjort sine undersøkelser. Deretter kan vi gå inn i museet med våre egne ansatte, for å danne et overblikk over omfanget etter innbruddet, sier von Achen.

Han synes dette er en trist dag for museet.

– Vi håper at omfanget er minst mulig, og at gjenstandene som er fjernet, kommer til rette igjen, sier han.