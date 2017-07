«Ballerina:» Søtt sukkerspinn om store drømmer

1 2 3 4 5 6 Ballerina

Ballerina-yrket er knyttet til beinhard disiplin, oppofrelse, kroppskontroll og trening. Det er også forbundet med ynde, grasiøsitet og femininitet.

Vi kritiserer ofte Disney for å være tro mot et tradisjonelt kjønnsrollemønster med sin idealisering av prinsessedrømmer og kvinnelig sjarm. Selv om Ballerina er fransk/canadisk går den i akkurat samme fellen.

God moral

Selmer Media

Felicie og Victor vokser opp på et barnehjem. Hun drømmer om å danse, og han fabler om å bli oppfinner. Sammen rømmer til glamorøse Paris. Starten er rene Oliver Twist, og det som følger kan best beskrives som en blanding mellom Askepott og Billy Elliot.

Selv om filmen til tider blir vel klisjéfylt, skurken ser for eksempel ut som en parodi på Cruella DeVille, er det ikke tvil om at moralen er oppbyggelig. Trener du nok går det deg godt her i livet.

Spørsmålet er om ikke filmen hadde vært hakket bedre om drømmene deres hadde blitt snudd på hodet? Det hadde vært morsomt om en jente drømte om å bli oppfinner i fin-de-siècles Paris. Filmen burde våge å leke med kjønnsrollemønstrene i stedet for å bygge opp rundt de mer tradisjonsbundne.

Selmer Media

Vår heltinne er riktignok både tøff og frekk, men i løpet av filmen piskes hun inn i rekkene på tå hev, og mister sin frittalende sjarm et sted på veien. Siden dette er en film som er myntet på unge jenter, er det synd.

På tross av noen innvendinger er Ballerina godt animert med fine detaljer og dansescenene er spenstige. Likevel fremstår filmen som litt gammelmodig. Persongalleriet fremstår mer som stereotypier enn ekte mennesker. På mange måter er filmen harmløs underholdning, men den har en bismak.