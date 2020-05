– Det er vår totale mangel på respekt for natur og dyr som har gjort at vi har havnet i dette uføret. Det er den samme likegyldigheten som er årsaken til klimakrisen. Jeg håper inderlig at dette blir en vekker som får oss til å innse at vi er nødt til å endre adferd. For hvis vi ikke lærer av dette, vil det bli vår undergang, sier Jane Goodall (86).

Vitenskapskvinnen ble verdensberømt etter sin banebrytende forskning på sjimpanser i den afrikanske nasjonalparken Gombe på 60-tallet. Siden har hun markert seg som en av verdens fremste miljøvernforkjempere og dyrevernsaktivister.