Dagbladet Pluss får ikke pressestøtte

Det har vært knyttet stor spenning om Dagbladet Pluss får produksjonstilskudd fra staten, populært kalt pressestøtte. Nå er avgjørelsen klar.

Medietilsynet har vurdert at Dagbladet Pluss har for få tidsaktuelle saker og for få saker av politisk- og samfunnsmessig betydning til å fylle kravet om «løpende nyhetsoppdatering», sier de i en pressemelding.

– Med utgangspunkt i den innholdsanalysen er det vår vurdering at Dagbladet Pluss isolert sett ikke kan sies å ha et bredt tilbud av nyhets- og aktualitetsstoff, sa Medietilsynets direktør Mari Velsand under pressekonferansen.

Dagbladet overrasket

Dagbladet Pluss søkte om tilskudd for første gang i år. Medietilsynet har hentet inn eksterne rapporter fra revisjonsselskapet BDO og Høgskolen i Volda i vurderingen av søknaden.

– Vi har ment at Dagbladet Pluss har vært kvalifisert for ordningen om produksjonsstøtte i henhold til forskriften og er derfor overrasket over at Medietilsynet konkluderer som de gjør i denne saken. Vi kommer til å sette oss grundig inn i begrunnelsen for denne avgjørelsen, og deretter avgjøre hvordan vi tar denne saken videre. Utover dette har vi ingen kommentar på dette tidspunktet, skriver konsernsjef Dag Sørsdahl i Aller Media i en e-post til Dagens Næringsliv.

Butt, Mariam / NTB scanpix

Kunne gått ut over andre aviser

Da det tidligere i år ble klart at Dagbladet ville søke støtte, ble flere av de andre mediene som er avhengige av ordningen nervøse. Ettersom pressestøtten blant annet beregnes på grunnlag av antall abonnenter, kunne avisen nemlig endt opp med en stor del av kaken, på bekostning av de andre avisene.

Fakta: «Pressestøtten» Hvert år fordeler Medietilsynet produksjonstilskudd til nyhetsmedier gjennom den såkalte «pressestøtten». Tilskuddet går til medier i små markeder og alternativer til de ledende mediene. Hensikten er å sikre mediemangfold over hele landet. I 2019 deles det tilsammen ut 318 millioner kroner fordelt på 156 mediehus. I år økte regjeringen presstøtten i statsbudsjettet med 30 millioner. Produksjonstilskuddet ble fordelt første gang i 1969. Ordningen er plattformnøytral og likestiller papir- og nettaviser.

Avis 2018 2017 Samlet pressestøtte 312 950 677 309 074 829 KLASSEKAMPEN 42 944 322 40 768 787 VÅRT LAND 36 909 220 39 811 119 DAGSAVISEN 32 070 495 35 590 416 BERGENSAVISEN (BA) 29 158 132 25 080 552 NATIONEN 22 949 182 22 587 029 DAGEN 16 167 416 15 784 106 ITROMSØ 8 229 619 7 369 018 FISKERIBLADET 7 647 891 7 316 215 ROGALANDS AVIS 5 867 201 7 051 917 DAGENS PERSPEKTIV 5 593 723 5 441 266

– Jeg lurer noen ganger på om de søker fordi de er imot ordningen og synes den er urettferdig, og dermed vil torpedere den, sa Klassekampens sjefredaktør Mari Skurdal til Aftenposten tidligere i høst.

Skurdal har tidligere sagt til Dagens Næringsliv at om Dagbladet hadde fått 20 millioner kroner som anslått, ville Klassekampen ha mistet minst fem millioner kroner.

Signe Dons

Et av kriteriene for å motta pressestøtte er at eieren av avisen ikke kan ta ut utbytte. Mediekonsernet Aller Media, som eier Dagbladet, tok ut et rekordstort utbytte på 84 millioner kroner i fjor. Avisen hadde også et overskudd på 56 millioner kroner i fjor, ifølge Klassekampen.

Men det utskilte datterselskapet Dagbladet Pluss står oppført med et underskudd på 11 millioner kroner. Det var dette pressestøtten skulle dekke, ifølge Dagbladets søknad.

Kan klage på vedtaket

Nettavisen Nett.no var også ny søker i år. Avisen dekker 23 kommuner i Nordfjord og på Sunnmøre og skriver i all hovedsak om næringsliv. Medietilsynet har kommet til at Nett.no heller ikke kvalifiserer for produksjonstilskudd.

– Analysene av publikasjonens innhold viser at avisen har for lav andel kommentar- og debattstoff, og med et innhold som nesten utelukkende består av næringslivsstoff har publikasjonen heller ikke tilstrekkelig tematisk bredde, sier Mari Velsand.

Både Dagbladet Pluss og Nett.no kan påklage Medietilsynets vedtak til Medieklagenemnda.