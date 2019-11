DN: Dagbladet Pluss får ikke pressestøtte

Saken oppdateres

– Vi har ment at Dagbladet Pluss har vært kvalifisert for ordningen om produksjonsstøtte i henhold til forskriften og er derfor overrasket over at Medietilsynet konkluderer som de gjør i denne saken. Vi kommer til å sette oss grundig inn i begrunnelsen for denne avgjørelsen, og deretter avgjøre hvordan vi tar denne saken videre. Utover dette har vi ingen kommentar på dette tidspunktet, skriver konsernsjef Dag Sørsdahl i Aller Media i en e-post til Dagens Næringsliv.

– Oppfyller ikke kriteriene

Også bransjenettstedet Medier24 skriver at kilder opplyser at Dagbladet ikke får produksjonsstøtte fordi de ikke oppfyller kriteriene.

Mandag vil Medietilsynet kunngjøre sitt vedtak om Dagbladet kvalifiserer til å motta støtte eller ikke.

Nina Bjerke, kommunikasjonsrådgiver i Medietilsynet, sier til Aftenposten at de ikke ønsker å si noe om avgjørelsen før den planlaget pressekonferansen klokken 14.

I forbindelse med søknadene fra Dagbladet Pluss og Nett.no om produksjonsstøtte, har Medietilsynet hentet inn eksterne rapporter fra revisjonsselskapet BDO og Høgskolen i Volda.

Kunne gått ut over andre aviser

Da det ble klart at Dagbladet ville søke støtte, ble flere av de andre mediene som er avhengige av ordningen nervøse. Ettersom pressestøtten blant annet beregnes på grunnlag av antall abonnenter, kunne avisen nemlig endt opp med en stor del av kaken, på bekostning av de andre avisene.

Det til tross for at regjeringen i år økte pressestøtten i statsbudsjettet.

I år deles det til sammen ut 318 millioner kroner fordelt på 156 mediehus. Klassekampen fikk i fjor mest støtte, da de ble tildelt 43 millioner kroner. Etter Klassekampen er det Vårt Land, Dagsavisen og Bergensavisen som får mest støtte.

– Jeg lurer noen ganger på om de søker fordi de er imot ordningen og synes den er urettferdig, og dermed vil torpedere den, sa Klassekampens sjefredaktør Mari Skurdal til Aftenposten tidligere i høst.

Skulle dekke underskudd

Dagbladet pluss sendte inn søknad i april. En avis hvor eieren tar ut utbytte, kan ikke motta pressestøtte. Mediekonsernet Aller Media, som eier Dagbladet, tok ut et rekordstort utbytte fra avisen i fjor. 84 millioner var utbyttet og avisen hadde i fjor et overskudd på 56 millioner kroner, ifølge Klassekampen.

Men det utskilte datterselskapet Dagbladet Pluss står oppført med et underskudd på 11 millioner kroner. Det er dette pressestøtten skulle dekke, ifølge Dagbladets søknad.