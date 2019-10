Mandag ble det kjent at Anna B. Jenssen går av som sjefredaktør i Morgenbladet etter en omfattende konflikt over lengre tid, skriver Medier 24.

De ansatte har blant annet kritisert strategien fra styret, samt Jenssens lederstil.

Tirsdag morgen var det et fremskyndet styremøte i Morgenbladet. Der ble det klart at samfunnsredaktør Sun Heidi Sæbø blir konstituert som ny ansvarlig redaktør og administrerende direktør.

– Faglig svært dyktig og tydelig

Det var et enstemmig styre som sto bak avgjørelsen.

– Jeg er veldig godt fornøyd med konstitueringen. Hun er både faglig svært dyktig og tydelig. Hun har fått en god forståelse for Morgenbladets muligheter og utfordringer og er en god relasjonsbygger. Hun har på imponerende kort tid satt seg i stor respekt internt i redaksjonen, sier styreleder Amund Djuve til Medier24 og fortsetter:

– Jeg opplevde at det ble tatt godt imot da jeg informerte om konstitueringen. Det var et enstemmig styre som besluttet å konstituere, både aksjonærvalgte og ansattvalgte representanter stemte for konstitueringen. Jeg håper dette skal bidra til at Morgenbladet kommer tilbake og lager den fantastiske journalistikken som medarbeiderne der gjør når de er på sitt beste, sier han.

Fra 2005 har Sæbø vært journalist, utenriksreporter og senere nyhetssjef i Dagbladet, før hun høsten 2019 ble samfunnsredaktør i Morgenbladet. Sæbø har gitt ut tre sakprosabøker om henholdsvis Nord-Korea og Kina.

Klubblederen: – Et bra valg

Styret i Morgenbladet besluttet tirsdag å sette i gang arbeidet med å rekruttere en ny ansvarlig redaktør/administrerende direktør for Morgenbladet.

Det er styreleder Djuve som skal lede arbeidet, og Sæbø blir konstituert frem til ny redaktør er på plass.

Redaksjonsklubben i Morgenbladet applauderer konstitueringen:

– Dette synes vi er et bra valg. Sun Heidi har på kort tid fått en god forståelse for Morgenbladets kultur og måter å jobbe på. Hun har god tillit blant de ansatte og er en godt likt leder som kan ta oss ut av den vanskelige perioden vi har vært gjennom. Staben vil fortsette å gjøre alt vi kan for å få ut avisen, og det blir lettere å jobbe uten en konflikt hengende over oss, skriver klubbleder Jo T. Gaare i en melding til Medier24.

– Om prosessen videre har jeg ingen kommentar, sier Gaare.

