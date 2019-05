Å slutte i jobben er en svær avgjørelse for alle arbeidstagere. For arbeidsgiveren går ofte store verdier tapt når verdifull kompetanse forsvinner. Hvor langt er det riktig av bedriften å gå for å holde på folk? Er det riktig å gi en som er i faresonen høyere lønn, selv om vedkommende ikke gjør den beste jobben?

Telenors forskningsavdeling har gjort forsøk med nye verktøy basert på kunstig intelligens, også kalt maskinlæring. Forskerne brukte internt tilgjengelige, ikke-sensitive ansattdata fra 2017 til å utvikle verktøyet.