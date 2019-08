Madrugada spilte under Parkenfestivalen i Bodø fredag. På Instagram lørdag kveld forteller artisten at han på flyet fra Bodø om morgenen hadde smertefulle kramper i brystet som ikke ga seg.

Han ble innlagt på Ahus under det som skulle være mellomlanding i Oslo på vei til konsert i Zürich.

Turnéleder for Madrugada, Ashley Stubbert, bekrefter at bandet måtte avlyse kveldens konsert.

Signe Dons

På Instagram senere lørdag kveld forteller Høyem at det ikke feiler ham noe alvorlig: Legene har funnet ut at smertene trolig er muskulære, eller de kan skyldes et ribbensbrudd «etter å ha sunget rock’ n roll skikkelig høyt», som han skriver. Uansett var artisten ikke i stand til å gjennomføre en konsert.

Høyem har fått beskjed om å hvile og ta det med ro, og er hjemme sammen med familien sin.