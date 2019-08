Madrugada spilte under Parkenfestivalen i Bodø fredag. Men under en mellomlanding i Oslo i ettermiddag ble det klart at Sivert Høyem var for syk til å dra videre til Zürich, der de skulle ha konsert lørdag kveld.

Turnéleder for Madrugada, Ashley Stubbert, bekrefter at Sivert Høyem er innlagt på sykehus i Oslo og at bandet måtte avlyse kveldens konsert.

Signe Dons

På Facebook-siden til Winterthurer Musikfestwochen i Zürich står det at konserten er kansellert: «Vi er utrøstelige. Sivert Høyem, Madrugadas sanger, måtte innlegges på sykehus på grunn av en medisinsk nødssituasjon», heter det.

– Jeg kan ikke si mer enn at vi venter på svar fra tester og prøver for å finne ut hva dette er. Han er ikke i stand til å gjennomføre en konsert, sier Stubbert, som ikke ønsker å komme med flere detaljer om hva som er skjedd. Men han avkrefter at det dreier seg om livstruende sykdom.

– Dette skulle være bandets siste internasjonale jobb i sommer, forteller han.