Du husker den første kjærligheten, selvsagt gjør du det. Første gang dere kysset, den første krangelen, men husker du alle detaljene? Har du pyntet på minnene etter som tiden går?

The Souvenir er oppkalt etter et maleri av Jean-Honoré Fragonard som viser en ung kvinne i en rosa kjole mens hun risser initialer inn i et tre. Joanna Hoggs film handler om minner, hva vi husker og hvordan vi husker den.