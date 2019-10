Det norske black metal-bandet Mayhem har mye å bevise i 2019. Bandet har – som så mange andre artister med lange karrierer bak seg – de seneste årene levd på gamle bragder når de har turnert med klassikeralbumet De Mysteriis Dom Sathanas.

Samtidig har oppkjøringen til bandets sjette album blitt dominert av bassist Jørn Stubberuds gjentatte utsagn om at han også var på vei til å drepe Øystein Aarseth, bandmedlemmet Varg Vikernes så grusomt myrdet i 1993. Kontroversielle historier om gamle dager skaper oppmerksomhet, men kan også være et symptom på at et band ikke har så mye nytt å fare med.