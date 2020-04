Allerede før pandemien, var det i meste laget. Som familiens teknologiske ansvarshavende bekymret jeg meg for at både min egen og barnas skjermbruk var for omfattende. Etter at viruset infiltrerte luften, er engstelsen bare blitt verre.

Midt oppe i dette kommer den svenske psykiateren Anders Hansen med den forskningsbaserte boken Skjermhjernen. Det er særlig mobilen Hansen retter skytset mot.