«Mange gutter hadde snakket om det hemmelige gravstedet før, men slik det alltid hadde vært med Nickel, trodde ingen på dem før noen andre sa det.»

Da stadig flere umerkede barnegraver dukket opp ved The Florida School of Boys i 2012, også kjent som Arthur G. Doziers gutteskole, sto media parat. Den såkalte «forbedringsanstalten» for gutter i alderen seks til atten år fikk være i drift fra 1900 til 2011, selv om det allerede i 1903 ble kjent at barn ble lagt i lenker der.