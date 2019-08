En mailørdag i 2017 sto en 17-åring foran en sørgende forsamling og erklærte at « ... alle som forrådte min far skal vite at jeg kommer etter dem – og at helvete kommer med meg».

Zachary Ailes var knust over at faren, den en gang så mektige Fox News-redaktøren Roger Ailes, hadde dødd etter at han falt og slo seg i hodet noen dager tidligere.