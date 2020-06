I starten av filmen klager en krigsveteran over at det ikke er laget en film om de svarte amerikanske soldatenes erfaring fra Vietnam. Det er noe Spike Lee forsøker å rette opp her i en film som opprinnelig handlet om hvite soldater på jakt etter etterlevningene av en skvadronleder og en kasse med gull.

Da Lee tok over prosjektet, endret han det til å omfatte fire afrikansk-amerikanske veteraner. Dermed forandret hele historien seg. Som det kommer frem av de arkivopptakene Lee innlemmer i filmen, er de svartes innsats i Vietnamkrigen et av de mest underkommuniserte og komplekse kapitler i amerikansk krigshistorie.