Denne historien er basert på en roman som dessverre gått meg hus forbi, men som jeg aner er en humørbombe. Og nå er filmen her.

Den er søt nok, tidvis til og med veldig sjarmerende, men fungerer likevel alt i alt bare litt over midt på treet godt. Mest fordi den ikke helt klarer å sy sammen sine ulike påfunn uten at det virker søkt. Jeg vil tro at boken klarer dette bedre. Ord kan tross alt en del ting som bilder ikke får til.