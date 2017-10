Kaster kunstverk til flere millioner kroner

Jonny Drangevåg i Bergen bydrift bekrefter at de er i gang med å fjerne kunstverket i Store Lungegården.

– Nå demonterer vi platene og kaster dem i en container. Så blir de fraktet til gjenvinning.

Om en uke vil alle spor etter «60⁰N 05⁰E Encased Waterside» være forsvunnet fra bybanestoppet Florida.

– Det er en ganske uvanlig jobb. Vi har fjernet noen skulpturer før, men stort sett blir ikke kunstverk tatt vekk på denne måten, sier Drangevåg.

Det var BA som først omtalte saken.

Marita Aarekol

Dyrt vedlikehold

Kunstverket kostet over fire millioner kroner da det ble satt opp i 2012. Siden den gangen har store vedlikeholdsutgifter og verkets manglende evne til å takle vestlandsklimaet vært et problem.

– Vedlikeholdskostnadene er hovedårsaken til at bystyret vedtok å fjerne det. Det var satt av et fond til å ta hånd om dette, men det ble så mange reparasjoner at det fondet minsket raskt, forteller rådgjiver Elisabeth Vaule i fagavdelingen for kunst- og kulturutvikling i Bergen.

I 2016 ble det brukt over 100.000 på å holde verket vedlike. I april i år gjorde bystyret det endelige vedtaket om å fjerne det.

– Verket har ikke taklet vær og vind så godt som det skulle. Det har heller ikke tålt å bli tråkket på. Slike ting ble tatt høyde for, men materialet har ikke vært så robust som man mente det ville være, forteller Vaule.

Marita Aarekol

– Dette vil skje igjen

Tyske Thorsten Golberg har laget kunstverket. På et tidspunkt ble det vurdert å bytte ut platene, som var for svake, med et mer robust materiale.

– Problemet var at det ville koste mer enn kunstverkets totale pris i utgangspunktet, forteller Vaule.

Hun tror vi må forberede oss på flere slike episoder i fremtiden. Årsaken er at det i dag blir brukt langt mer eksperimentelle materialer enn i gamle dagar.

– Dette er en tankevekker for alle som er opptatt av offentleg kunst. Dette vil skje igjen, og årsaken til det er at vi i dag bruker materialer til kunst utendørs som aldri er blitt brukt før. Frem til nå har 95 prosent av kunst i offentlige rom vært bronseskulpturer. Dem kan du vaske og pusse, og så blir de like fine som før, selv etter hundre år, forteller Vaule.