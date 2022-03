I år arrangeres alternativt tog på Kvinnedagen: – Ekstra harde fronter

Diskusjonene om kjønn fortsetter å splitte kvinnebevegelsen: – Det har utviklet seg en uheldig retorikk i debatten, sier sosiologiprofessor Cathrine Holst.

Sosiologiprofessor Cathrine Holst mener kjønnsdebatten er blitt særlig polarisert den siste tiden.

5. mars 2022 07:37 Sist oppdatert nå nettopp

Tidligere har alle som ikke er menn, hatt tale- og stemmerett i 8. mars-komiteen i Oslo. Men fra i år gjelder dette kun dem som «definerer seg som kvinner». Det ekskluderer ikke-binære, altså de som hverken definerer seg som mann eller kvinne.

Dette har skapt stor misnøye blant noen, noe blant annet Klassekampen har skrevet om. Ifølge Avisa Oslo er det nå en gruppe som ønsker å lage et alternativt opplegg på Kvinnedagen. Det er bestemt at de skal gå i et eget tog foran hovedtoget til 8. mars-komiteen.