«Ali & Ava» er en herlig kjærlighetsfabel

Clio Barnard har laget en fengende, rytmisk og feelgod Romeo & Julie-fortelling

Et usannsynlig forhold utvikler seg mellom Ava (Claire Rushbrook) og Ali (Adeel Akhtar).

Erlend Loe Filmanmelder og forfatter

For ni år siden lagde Clio Barnard «The Selfish Giant», vagt inspirert av Oscar Wildes fortelling med samme tittel, men kraftig modifisert.

Barnard plasserte historien i et område av Bradford hvor arbeiderklassen sliter, og hvor ungene går for lut og kaldt vann. Det handler om ADHD, og om vennskap i en hard verden. Filmen utmerker seg med særdeles godt skuespill av de to guttene i hovedrollene, og plasserer seg solid i en moderne variant av den klassiske engelske sosialrealismen.