TV-anmeldelse: «Vigil» er ellevill ubåt-thriller fra BBC

Det finnes ikke et forhold, traume eller svikefull ryggstikking som ikke er med i BBCs nye ubåtthriller. Likevel fungerer Vigil.

Meldingstekst fra innsendt e-post: Martin Compston er kjent for norske tv-seere for sin rolle som korrupsjonsjeger i «Line of Duty». Nå spiller han i den britiske spenningsserien «Vigil» på NRK.

Asbjørn Slettemark Serieanmelder og journalist

4. okt. 2021 08:00 Sist oppdatert 28 minutter siden

BBC og engelske TV-selskaper er kjent for stilsikre krimserier. Happy Valley står igjen som noe av det beste av landsbykrim fra 2010-tallet. Bodyguard var en intens terrorthriller. Collateral gjorde menneskesmugling til sterkt krimdrama. Line of Fire viste politiet fra en mørk side vi ikke vil tro eksisterer.

Samtlige serier serverte kontrollerte, stort sett realistiske scenarioer. Vigil ser også slik ut, men er noe helt annet. Keep calm and ... go bananas! later til å være mottoet når serieskaper Tom Edge samlet staben på første dag.

