Salen huset landets første opera og var storstue for tyskerne. Nå skal Christian Ringnes gjenopplive teateret.

Bjarte Hjelmeland skal lede det nye teateret i en sal med historisk sus. Der skal han nedkjempe publikums «nye uvaner».

Skiltet «Christiania teater» var lenge å se på bygården i Stortingsgata 16. I flere år har pizzarestaurant og hotell vært eneste tilbud her, men nå kommer det teater tilbake til bygningen.

6. apr. 2022 17:35 Sist oppdatert nå nettopp

Lokalet har både en legendarisk og en guffen historie. Ved Spikersuppa i Oslo ligger en bygård som en gang var prydet med skiltet «Christiania Teater».

I dag finner publikum pizza og hotell her. Men lenger bak i bygget ligger en historisk scene med plass til over 500 mennesker. Den har huset landets første opera, Det norske teateret og kino. Under krigen var stedet nazistenes storstue, der Josef Terboven og Vidkun Quisling hadde sine møter.