Allsang i varmen

Harry Styles skapte en minneverdig opplevelse for titusenvis av fans på Telenor Arena.

Harry Styles tillater ikke fotografer fra mediene, så anmelder har prøvd seg på bildetagning.

Eivind August Westad Stuen

I går 23:17

Harry Styles er blitt et aldri så lite fenomen. Etter å ha startet karrieren i den britiske versjonen av syngekonkurransen The X Factor, ble han med i designerbandet One Direction. Ikke nok med det, Styles klarte å ta skrittet videre med en suksessfull solokarriere. Fyren slår stadig salgsrekorder og raker inn milliarder av strømminger.

I kveld, etter et par utsettelser og en «oppgradering» fra Oslo Spektrum, er han klar for å spille musikken sin foran et fullsatt Telenor Arena.