I august fortalte gitarist og låtskriver Kjartan Kristiansen at bandet hadde spilt inn et knippe nye låter. Uten at han ville si noe om når og hvordan musikken skulle ut til publikum.

– Popbransjen er blitt så komplisert, det er vanskelig å vite hva slags format man skal velge. Vi får se det an, sa en vag Kristiansen til Adresseavisen i forkant av bandets konsert på Sverresborg i Trondheim.