Mandag leverte Ribeiro søksmål til domstolene i USA for å stoppe Epic Games, som lager dataspillet Fortnite, fra å bruke det som er kjent som «The Carlton Dance» uten tillatelse eller kreditering, ifølge The Guardian.

Dansen ble kjent gjennom Will Smiths komiserie The Fresh Prince of Bel Air i 1991. Alfonso Ribeiro danset til Tom Jones’ «It’s not unusual» i Banks-familiens stue på TV-skjermer verden over. Nå vil han ha opphavsretten til koreografien.

Dans og koreografi kan både i Norge og i USA være beskyttet som åndsverk, men grensene er uklare.

Se Alfonso Ribeiro danse Carlton-dansen i «The Fresh Prince of Bel Air»:

Innbringende danser

«Emotes» er små danser som er bygget inn i Fortnite. Noen få følger med spillet, og andre må kjøpes. Dansen «Fresh», som ligner på Ribeiros dans, koster 800 «v-bucks», tilsvarende 6–8 dollar.

Fortnite: Battle Royale er verdens mest populære dataspill, og selger emotes og andre spillutvidelser for mer enn 200 millioner dollar i måneden, ifølge Business Insider.

– Tross rekordomsetning har ikke Epic klart å kompensere eller til og med spørre om tillatelse fra Ribeiro for å bruke hans utseende og ikoniske immaterielle rettigheter, sier partner David L. Hecht fra advokatfirmaet Pierce Bainbridge i en uttalelse.

Her kan du selv sammenligne dansetrinnene:

Mange danser kopiert

Fortnites smådanser inkluderer bevegelser fra Gangnam Style av PSY, Dr. Evil fra Austin Powers-filmene og «floss»-dansen til Russell Horning, kjent som «Backpack Kid». Backpack Kid har også levert søksmål.

Rapperen 2 Milly har varslet at han vil saksøke for kopi av sin dans «Milly Rock». En lignende dans ble lagt til Fortnite i juli, men kan ikke lenger finnes i spillet, med mindre man allerede har skaffet emoten.

Ribeiro, 2 Milly og Horning saksøker også Take Two Interactive, som står bak dataspillet NBA 2K for å kopiere dansene.

Epic Games and Take Two Interactive har ikke besvart mediehenvendelsene i saken.