– Har dere noen gang hatt et helt år som suger 365 dager på rad? spurte Louis C. K. publikum under sin nye standup som ble kjent via et lydopptak i romjulen.

Høsten 2017 innrømmet han å ha seksuelt trakassert flere kvinner, blant annet ved å kle av seg og onanere foran dem. Etter å ha beklaget offentlig og mistet flere avtaler var C. K. tilbake på scenen for første gang i oktober.