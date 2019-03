Er våre krimforfattere altfor hastige i manusarbeidet, og/eller møter de for lite forlagsmotstand for de fortløpende prosjektene sine? Det er all grunn til å stille spørsmålet når en tungvekter som Tom Egeland et drøyt halvår etter forrige utgivelse, slipper en spenningsfortelling som må være en av de svakeste han har skrevet.

Falken virker halvhjertet og flat i tonefall og utførelse. Selv om den håndverksmessige kompetansen skinner igjennom og medvirker til at de rent mekaniske komponentene i intrigen holder mål, er det ikke tilstrekkelig til å sikre et tilfredsstillende helhetsresultat.