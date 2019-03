Kritikerpris til Aftenpostens Ingunn Økland

I begrunnelsen fra Norsk kritikerlag fremheves det at «Økland i løpet av de siste drøyt tyve årene vært en av de viktigste litteratur- og filmkritikerne i en av landets største aviser, Aftenposten.»

Ingunn Økland er hovedanmelder og kommentator i Aftenpostens kulturredaksjon.

Sjeldent intellektuell integritet

Norsk kritikerlag skriver i sin begrunnelse at Økland har skrevet kritikker med en sjeldent intellektuell integritet helt siden hun startet som frilanskritiker i Aftenposten i 1996.

Videre heter det: « I begynnelsen leste hun norsk samtidslyrikk med et saklig og analytisk blikk som lenge hadde vært savnet i aviskritikken. Resultatet av det var at hun allerede i 1997 fikk prisen som Årets litteraturkritiker av det daværende Norsk litteraturkritikarlag. Det er ikke annet å si enn at det er imponerende å holde en så høy standard i sitt kritiske virke over så mange år.»

Olav Dalgards kritikerpris ble første gang delt ut i 1981. Prisen består av kr 10 000 og en bronseskulptur, modellert av Sivert Donali. Prisen går annet hvert år til en litteraturkritiker og fjerde hvert år til en teater- eller filmkritiker.