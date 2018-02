1 2 3 4 5 6 a-ha

«Dette er a-ha på sitt aller fineste», var min konklusjon etter å ha sett og mest av alt hørt bandets akustiske turnéåpning i Stuttgart for drøye to uker siden. Det er all grunn til å hente ordene frem igjen etter den første av to utsolgte konserter i Oslo Spektrum.

Det var de samme låtene, i nesten samme rekkefølge, og i nøyaktig like gode arrangement. Samtidig var det hele faktisk hakket finere enn i åpningen, fra et ti personer stort orkester som etter en rekke konserter nå virket enda mer samspilt, avslappet og tryggere på eget materiale.

Summen ble en nydelig kveld med a-ha på hjemmebane.

Mer instrumentert og orkestralt

Konserten i Spektrum åpnet som vanlig med nye og litt beskjedne «This is our home», men fant godformen allerede i låt to, «Lifelines». For der «akustisk turné» for mange artister betyr å strippe musikken ned til et minimum med akustiske gitarer eller piano, har a-ha i velkjent stil gått stikk motsatt vei.

Med fullt alvor fikk de Lars Horntveth fra Jaga Jazzist til å lage nye arrangement på tyve utvalgte låter da de skulle spille inn for MTV Unplugged, og brukte mange uker i studio på å få musikken slik de ønsket.

Resultatet er noe som hverken er veldig akustisk eller «unplugged», det er nok av ledninger koblet til, men mer orkestralt og fyldigere instrumentert. Derfor vokste en låt som «Lifelines» mer fra sitt rene popkjør, spesielt fordi strykerne fikk ekstra plass. Senere gikk en låt som «Forever not yours» først den andre veien, ned til noe mildere, før et nesten overraskende sterkt trøkk dominerte i siste del.

Melodiene tok hovedrollen

Slik skred konserten frem, fra det såre i «Memorial beach» og «Living a boy´s adventure tale» til det mer kraftige i for eksempel «Summer moved on» og «The sun always shines on T.V.» mot slutten. Susanne Sundfør kom inn og sang på to låter, uten at det løftet ting noe ekstra, og det nokså tamme midtpartiet fra turnéåpningen trakk fortsatt stemningen litt ned.

Uansett var det de sterke melodiene i seg selv, samt det kvalitetsmessig enormt gode bandet, som igjen spilte hovedrollen. Gleden over å høre den stabile styrken og spennet i Morten Harkets stemme, og ikke minst synet av tre a-ha-ere som opplagt koste seg på scenen, la seg rørende på toppen.

Når 7000 i Spektrum svarte med å holde munn og lytte, noe som ikke alltid er tilfelle en fredagskveld der i gården, ble det som sist i Tyskland: a-ha på sitt aller fineste.

Tilbake elektrisk i sommer

Etter lørdagens konsert samme sted er det kun ett show som gjenstår på denne fine, akustiske runden med a-ha, i Londons O2 Arena onsdag 14. februar. Synd, fordi dette er to musikalske timer som flere burde fått hørt.

Neste mulighet til å se bandet live blir til sommeren, men da er det tilbake i vanlig formasjon under den såkalte «Electric Summer»-turneen fra juni til august. I Norge spiller de da følgende steder: Kongsberg, Hamar, Trondheim, Ålesund og Bodø.

