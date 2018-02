Medier24: Gigantfusjonen avlyst - nordiske mediekjempe blir ikke noe av

Aftenposten i samarbeid med medier24. Les mer om samarbeidet her.

I begynnelsen av februar kom nyheten om at det danske teleselskapet TDC slår seg sammen med MTG Nordic, som er Modern Times Groups nordiske avdeling. Dermed skulle Get, TV3 og Viaplay samles under samme tak.

Mandag bekrefter MTG, ifølge den danske nettavisen MediaWatch, at det etter alt å dømme ikke blir noe av fusjonen likevel.

MediaWatch siterer en pressemelding fra MTG, som melder at de er blitt informert av TDC om at sistnevntes styre ikke lenger anbefaler fusjonen og den underskrevne avtalen mellom partene.

Dette skjer etter at minst en annen aktør skjal ha meldt seg som mulig kjøper av TDC.

Avtalen skal fortsatt formelt til behandling på TDCs generalforsamling, men alt tyder nå på at fusjonen er avlyst.

TDC driver blant annet innenfor telefoni, bredbånd og TV-distribusjon i flere land, i Norge gjennom pengemaskinen Get. MTG-konsernet eier blant annet TV-kanaler, produksjonsselskaper og ikke minst strømmetjenesten Viaplay.

I Norge ville fusjonen ført til at Get og TV3 ble en del av samme selskap.

MTG Norge har ikke vært tilgjengelig for kommentar mandag formiddag.

