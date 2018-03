Eierne av etterlyst Harald Sohlberg-bilde meldte seg for Nasjonalmuseet

Dagen etter at Aftenposten skrev om saken i forrige uke, meldte eierne seg.

Nasjonalgalleriet skal til høsten ha en større utstilling med den nyromantiske billedkunstneren Harald Sohlberg (1869–1935). Det skal vises 60 malerier, ca. 40 tegninger, 20 grafiske blad og en rekke fotografier. Det blir innlån av verker fra inn- og utland, fra museer og private samlere.

Et av Sohlbergs hovedmotiver er det kjente Vinternatt i Rondane fra 1914. Sohlberg laget mange skisser og forarbeider til dette, og tegningen Fjell fra 1900 er et av verkene som viser utviklingen frem mot Vinternatt i Rondane.

Eierne av Fjell ønsker å være anonyme.

– Vi er så takknemlige for at eierne meldte seg, og at vi får låne tegningen. Mange av Sohlbergs bilder er i privat eie, så vi er helt avhengige av velvillighet fra eierne, sier kurator Mai Britt Guleng, som er ansvarlig for utstillingen.

Hun forteller at et helt rom i utstillingen skal tilegnes Vinternatt i Rondane og forarbeider til dette hovedverket.

– Innlån fra private betyr at vi kan vise kompleksiteten i hvordan hovedverket utvikler seg. Sohlberg var selv på påsketur i fjellene i Rondane, og han tar oss med inn i den fantastiske naturen. Han viser oss landskapet – både det øde, det hverdagslige og det storslagne, sier kurator Mai Britt Guleng.

Sohlberg-utstillingen åpner 28. september. Den skal senere vises i London og i Wiesbaden i Tyskland.

