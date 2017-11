– Den subjektive oppfatningen av hva som er krenkende, får all vekt. I grovere tilfeller kan man også se for seg at folk deler falske påstander bevisst for å ødelegge for en person. Det har skjedd før, sier Kristine Foss, pressejurist i Norsk Presseforbund.

590 kvinnelige skuespillere. 1110 kvinner i musikkbransjen. 306 kvinnelige klassiske sangere. Alle har signert opprop mot seksuell trakassering i sine respektive bransjer og delt anonyme historier for å vise problemet – også om grove overgrep.