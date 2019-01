Bokanmeldelse: Vittig om kvinnesykdommene endometriose og Instagram

Johanna Frid:

Nora eller brinn Oslo brinn

Ellerströms förlag

De svenske litteraturkritikerne har sammenlignet romandebutanten Johanna Frid (30) med August Strindberg. Det er klart det vekker nysgjerrighet, sammen med en tittel som antyder at Norge har noe med saken å gjøre.

I denne selvbiografiske romanen er hovedpersonen Johanna sammen med danske Emil. Etter at hun oppdager at Emil har kontakt med den norske ekskjæresten Nora, blir hun helt opphengt i å finne ut mest mulig om henne.

Foto: Ellerströms förlag

Kreativ språkblanding

Nora eller brinn Oslo brinn er ikke oversatt til norsk ennå, og det vil bli spennende å se hvordan det eventuelt skal gjøres. Det er nok materiale for en lingvist med spesialisering i nordisk til å skrive doktorgradsarbeid. Emil snakker dansk, alt om Nora er på norsk, og utover i romanen blir det, så vidt jeg kan se, stadig mer rotete.

I begynnelsen irriterte jeg meg hver gang det var språkfeil, som «Ordene dine gjorde mye vondt», men kanskje er det meningen at slike fraser ikke skal korrekturleses? Jeg klarer ikke helt å avgjøre om språkfeilene er brukt bevisst for å skape Johannas vrengebilder av Norge og det norske.

Kanskje skal de skandinaviske språkene røres sammen for å skape noe nytt, omtrent som i Tante Ulrikkes vei, der en språknormering ville ha drept flammen? Jeg gleder meg til å lese dette doktorgradsarbeidet, kjenner jeg. Foreningen Norden bør kjenne sin besøkelsestid for et filologstipend.

Vår tids kvinnesydommer

Emil kommer fra en familie hvor alt er hygge fra ende til annen. Johanna, som har en mer broket familiebakgrunn, synes det er vanskelig å være med noen som bare er enkle. Hun føler at hun ikke passer inn, og ender opp med å hate Nora fra Oslo (eller «Arsle» som Johanna hånlig kaller byen vår).

Med en slags selvdestruktiv Tourettes må hun slynge alt hun finner ut i sosiale medier mot Emil, som fremstilles som så utrolig hyggelig, tålmodig og rasjonell – men også han har en grense.

Samtidig brenner det i magen til Johanna. Hun har endometriose, som betyr at livmorvev vokser utenfor livmoren. For Johanna betyr det voldsomme smerter og operasjon, og sammen med Instagram-stalkingen fanges hun av den kroppslige smerten og sjalusien. Som hun sier: «Kunde jag leva så här? Jag hade inga alternativ. Jag hade bara en kropp och ett Instagram-konto.»

Skarp humor

Plottet kunne fort blitt stillestående og ikke minst veldig slitsomt i alt sitt sinne og all sin smerte. Det er derfor befriende at det skjer ganske mye i romanen. Hovedpersonene er unge voksne som må velge studier, reise og flytte.

Johanna Frid er innmari morsom med en skarp og svart humor. Sjalusien starter da hun bor i huset til Emils foreldre, og på Noras Instagram-konto kan man se bildene hun tok fra samme sted 54 uker tidligere. Johanna vet det er urimelig, men kan nesten ikke skjønne at Nora kan stå så uberørt av hennes blikk.

«Det finns en scen i Henry James Skruvens vridning, den gotiska skräckromanen, där jaget får syn på den som hemsöker huset. Vederbörande står ett ögonblick stilla i trappan och de betraktar varandra. Plötslig undrar berättaren vem av dem det är som är död.»

Fakta: Johanna Frid (30) Svensk forfatter bosatt i København Debuterte i 2017 med diktsamlingen Familieepos, skrevet sammen med Gordana Spasic Har studert filosofi og kulturformidling Aktuell med boken Nora eller brinn Oslo brinn

Tankevekkende og underholdende

Selv om bokens tittelkarakter er Nora, handler alt egentlig om Johanna. Alt hun vil vite om Nora, er et speilbilde på hvem hun vil være. Irritert lurer Johanna på om Nora har lest de norske klassikerne: «Lånade hon dem på biblioteket, eller hade hon en glänsande rad av nyutgåvor av Ari Behn, Bjørnstjerne Bjørnson, Erlend … Øye?»

Der Ibsen hadde et portrett av sin nemesis Strindberg over skrivepulten for å terge seg selv til å levere det beste han kunne, oppsøker Johanna hundrevis av bilder i sosiale medier for å minne seg selv om at hun prøver å være noe Nora bare «er».

Alt i alt gir humoren, det panskandinaviske vrien, livmorcystene, den brennende kjærligheten og mopeden som faktisk brenner, et tankevekkende og underholdende portrett av smerte og sykdomsbilde.