Den prisvinnende regissøren Brillante Mendoza har laget en ny Netflix-serie, som tar for seg Filippinenes president Rodrigo Dutertes krig mot narkotika.

«Amo» er filippinsk slang for «mester» og har premiere 9. april. Serien handler om en videregåendeelev som begynner å selge metamfetamin og ender opp i en marerittlignende verden med narkobaroner og korrupt politi.

– Grunnen til at jeg gjør dette er så folk kan se den andre siden, fra ofrenes perspektiv, sier Mendoza, som selv er filippinsk.

Likevel understreker han at en krig mot narkotika er nødvendig på Filippinene, men også andre steder i verden, og at han er motstander av ulovlig bruk av narkotika.

– Men jeg vil ikke at serien skal se ut som propaganda for myndighetene. Det er den ikke, sier regissøren.

Haag-granskning av narkokrigen

Den internasjonale straffedomstolen i Haag (ICC) kunngjorde tidligere i år at den hadde startet innledende gransking av Dutertes blodige krig mot narkotika.

Filippinsk politi har opplyst at de har drept nesten 4000 narkomistenkte som en del av offensiven. Ifølge politiet ble nesten alle drept i skuddveksling eller kamper mot politiet.

Menneskerettighetsgrupper hevder tallet er mer enn tre ganger så høyt. Human Rights Watch’ anslag er cirka 13.000 drepte. De mener politiet benytter seg av «dødsskvadroner».

Bullit Marquez, AP

Duterte ble valgt som president i 2015 og erklærte kort tid etter at han «med glede ville slakte» 3 millioner narkotikamisbrukere. Samtidig kalte han USAs daværende president Barack Obama «horesønn» for å kritisere ham for dette.

Senest onsdag denne uken forsvarte Duterte politikken sin.

– Dreper jeg folk? Ja, jeg dreper folk. Kom igjen, bruk narkotika og se hva som skjer. Jeg har allerede bedt dere stoppe, sa Duterte i en tale.