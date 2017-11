Noen stillestående partier, men Ingebjørg Bratland glitret i det vokale.

Det er litt av en stemme hun har, 27-åringen som tilbrakte barneårene i en knøttliten bygd i Telemark. Denne klokkeklare vokalen bærer omtrent like mye uskyld og skjønnhet som det romantiserte bildet man gjerne har om slike steder. Godt er det at hun flyttet fra området der nærmeste platesjappe var esso-stasjonen; Ingebjørg Bratland ble nærmest en nasjonalskatt etter suksessen med duoalbumet Heimifrå med barndomshelten Odd Nordstoga i 2013.

Behagelig og fint

Forrige gang jeg så henne live – på Øyafestivalen i fjor – skrev jeg at det nok vil ta litt tid før Bratland kan gripe ordentlig tak fra en større scene. Nå er hun enda et album rikere, og viser i kveld at selv i spektrum klarer hun å få enhver publikummer til å føle at verden bare kan rase videre utenfor – her inne er det behagelig og fint.

Svartkledd under en skimrende sølvjakke (Elton John-jakken hennes får vi vite) starter hun med «Ingenting» – den vakre vokalen tydelig i front. Scenografien er nedtonet, passende til det rolige lydbildet; kun lyseffekter brukes for å skape den nødvendige dramatiske effekten der det passer seg før refrenget starter. Orkesteret teller åtte personer, inkludert fire strykere og en pianospiller på flygel som brukes effektfullt.

Hun fortsetter med «Ingen som du», selv spillende akustisk gitar før hun i den mer opptempo «Ljos» virkelig viser bakgrunnen fra folkemusikken. Ikke minst viser hun spennet i vokalen, det er nesten nervepirrende når hun treffer rett på de mest utfordrende tonene – men hun gjør det hver gang. Det kommer også tydeligere frem i konsertformatet at Bratland er en unik stemme i norsk musikk. Sin generasjons Sissel Kyrkjebø, kanskje. I likhet med henne er også hovedvekten av publikum et par tiår eldre enn henne selv.

Et møte mellom folk

Låtene hennes er ofte et møte mellom folk og pop, men det er vokalen som leder dem mot tradisjonsmusikken. Vokalteknikken hennes, en knekk på stemmen, der hun synger flere toner i partier der andre synger én tone lenge, der finner vi hennes unike versjon av norsk folk. Ja, vokalen er upåklagelig, og verdt å nevne igjen og igjen. Jeg må riktignok vente noen låter før hun får frem grøsningene, det skjer under fremføringen av den musikalsk vakre «Oslonatta», skrevet i en tilstand av ensomhet i en ny, ukjent og større by. Bratland holder publikum nært, deler av melankolien de fleste har følt på, bobler over av joviale fortellinger fra oppveksten. Denne personlige fremtoningen er omtrent det en forventer av en artist hvis tekstunivers er såpass fullt av undringen over livets små og store ting. Og det lager en passende intim stemning i spektrum.

Noen smått stillestående partier i konserten avløses av låter som igjen krever konsentrasjonen, blant annet når Bratland synger «Det hev ei rose sprunge», nakent, uten orkester, før det glir inn i neste låt. Den vokalen er som tryggheten selv.