Den 25. James Bond-filmen skal spilles inn i Norge.

Dokumenter Aftenposten har fått innsyn i bekrefter ryktene som har versert i noen uker. I en søknad til Arbeidstilsynet, som ble mottatt 7. februar i år, bes det om tillatelse til bruk av barn i en filmsekvens omtalt som «den nyeste James Bond-filmen».

Det er produsentselskapet Truenorth Norway AS og Pinewood Studios som står bak søknaden.

Skal spilles inn i mars

Scenen som skal spilles inn beskrives slik:

«Barnet skal medvirke som skuespiller i en scene i den nyeste James Bond-filmen. Scenen, som skal spilles inn i Oslo-området, går ut på at barnet skal skyte en inntrenger, før hun jages ut på en isbelagt innsjø av en annen inntrenger. Barnet skal arbeide i fem dager, inntil fem timer per dag og 25 timer per uke. Søknadsperioden er fra og med 25. mars 2019 til og med 31. mars 2019.»

I søknadspapirene kommer det frem at barnet som skal spille i scenen heter Maya Khosrowshahi. Den unge skuespilleren er foreløpig et ukjent navn.

Les også: James Bond får 47 millioner for å spille inn i Norge

Bygger hytte ved Langvann

Ryktene om at James Bond skal spilles inn i Norge oppsto da det ble bygget en stor hytte på isen i myrkanten ved Langvann, et område hvor det er byggeforbud.

I flere uker klarte man å holde tett om at verdens mest berømte etterretningsagent snart dukker opp i Nordmarka og Norge. Først flyttet Skiforeningen i all stillhet skiløypen i den tidligere traseen for Holmenkollmarsjen rett ved Langvann, noen tunge kilometer opp fra Hakadal. Så kom sperrebånd opp, langt inni skogen.

Nå er det altså bekreftet at det er en sekvens av den nye Bond-filmen som skal spilles inn i området.