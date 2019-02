– Cardi B er en av verdens største rappere akkurat nå, og er blitt et fenomen helt utenom det vanlige, både kunstnerisk og kommersielt, skriver Toffen Gunnufsen, bookingansvarlig i Kadetten i en pressemelding.

Festivalen Kadetten arrangeres 2. og 3. juli i Sandvika, og har allerede navn som Chance The Rapper og Rae Sremmurd på plakaten. Kadetten ble arrangert for første gang i fjor sommer, da med artister som Khalid, Marshmello, Ty Dolla $ign og Tyler, The Creator på bookinglisten.

Mandag ble det kjent at rap-fenomenet og superstjernen Cardi B vil holde sin eneste konsert i Norge i år på Kadetten i Sandvika.

Fakta: Kadetten Festival i Sandvika. Mannen bak er Toffen Gunnufsen, som også startet Quartfestivalen og Hovefestivalen. På festivalområdet på Kadettangen er det plass til 17.000 mennesker. Blant årets artister er Chance The Rapper, Rae Sremmurd, Brockhampton, Lil Baby og SUSHI X KOBE.

Nominert til fem Grammy-priser

Cardi B skulle i utgangspunktet spille i Norge i fjor, men måtte avlyse konserten på grunn av graviditet.

Med låten «Bodak Yellow» ble Cardi B første kvinnelige rapper siden Lauryn Hill til å toppe Billboard-listen. Da hun gjentok suksessen med «I Like it» ble hun den første til å gjøre det to ganger.

Omar Vega / TT / NTB scanpix

Belcalis Marlenis Almánzar, som hun egentlig heter, kommer fra Bronx i New York og ble oppdaget gjennom realityserien Love & Hip Hop: New York, der hun ble en yndling blant seerne.

I 2016 slapp hun miksteipen Gangsta Bitch Music, Vol. 1, og året etter kom låten «Bodak Yellow».

Cardi B har allerede vunnet flere store priser, og den 10. februar er hun nominert til hele fem Grammy-priser.