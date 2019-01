1 2 3 4 5 6

Jeg husker første gang jeg var i en rettssal. Tingrettsdommeren sto foran journalistklassen på omvisning, og sa med et sukk: «I retten er man pliktet til å fortelle sannheten. Likevel er det få steder det lyves så mye som her.» For meg var det en helt ny erkjennelse: Retten er en performativ arena.

I Den knuste krukka av Heinrich von Kleist er dette spillet snudd på hodet. En gammel enke kommer til retten fordi en oldtidskrukke er knust, mens datteren er skjendet. Dommeren vet at han er gjerningsmannen, og må desperat manipulere retten for selv slippe å unna.

Dommeren, spilt av Ola G. Furuseth, vekker avsky fra første sekund. Han kommer inn i en sky av teaterrøyk og vaier foran publikum i helsetrøye, mens blodet renner fra den blanke issen. Komedien ligger i at de på scenen ikke vil innse det som for oss i publikum er helt åpenbart: Maktens mann er en overgriper.

Fakta: «Den knuste krukka» Av Heinrich von Kleist Det Norske Teatret, Scene 3

Regi: Johannes Holmen Dahl

Scenografi og kostymer: Nia Damerell

Med: Ingeborg Sundrehagen Raustøl, OIa G. Furuseth, Joachim Rafaelse, Gjertrud Jynge, Sara Khorami, Eivin Nilsen Salthe og Hilde Olausson.

Spilles til 23. februar.

Hundre år for tidlig ute

Den tyske rikmannssønnen Heinrich von Kleist var et barn av romantikken, men han var minst hundre år forut for sin tid.

Dramaturgien og den psykologiske realismen er en forløper til Henrik Ibsen, symbolbruken er senere sammenlignet med Sigmund Freud og i vår moderne tid er Den knuste krukka omfavnet av det postmodernistiske teateret.

Det er ingen klar moral i Den knuste krukka, men stykket gir rikelig anledning til å utforske rettens dobbeltspill. Karakterene tar på seg masker som «effektiv dommer» eller «retthaversk skriver», men hva de egentlig er ute etter, er opp til publikum å bedømme.

Uroppførelsen i 1808 ble imidlertid en fiasko. Det var selveste Johann Wolfgang von Goethe som var regissør, men han hadde ikke særlig tro på von Kleists dramatikk. Derfor satt han det opp som et påheng til en fire timer lang opera, og utvidet stykket med to pauser. Publikum buet, pep – og kjedet seg, og stykket ble aldri satt opp på teateret i Weimar igjen.

Komedie i tomt rom

Johannes Holmen Dahl har laget en mer tilgjengelig komedie, men også på Det Norske Teatret er det krevende å se Den knuste krukka.

Skuespillerne spiller med ansiktet mot publikum i et tomt scenerom. Fremme på scenen er det åtte hvite flekker, som er nesten usynlige for det blotte øyet. Disse flekkene markerer rettsrommet der handlingen foregår, mens utenfor sirkelen er det plass til teaterrøyk, mystikk og elgitarmusikk.

Slik sett er det en typisk oppsetning signert scenograf Nia Damerell og regissør Johannes Holmen Dahl. De bruker små virkemidler, renskåren tekst og et svært finslipt skuespillerarbeid til å fortelle evige historier.

I Den knuste krukka satser de på at de fornærmedes tragedie skal være så stakkarslig at den blir morsom, mens Ola G. Furuseths mimikk som den kåte dommeren alene skal bære situasjonskomedien. Det funker langt på vei, men det sliter også på oppmerksomheten.

Jeg savner flere overdrivelser, større spill, morsommere brudd på den realistiske formen – og gjennom dette kanskje flere nyanser.



Maktkåte varslere

Selv om dommeren er den mest opplagte skurken, er han ikke alene om å drive maktspill i Den knuste krukka.

Stykket har nemlig to varslere: Det er inspektøren som kommer for å rydde opp i de lokale domstolene. Og det er skriveren som selv har ambisjoner om å bli dommer. Han skjønner hele tiden at sjefen hans er et råttent eple, men det er først når han ser at fallet er uunngåelig at han blir en varsler.

Inspektøren er mer opptatt av at regnskapet er i orden enn at rettferdighetens skje skal fyllest. I aller siste scene er dommeren på vei til å bli gjeninnsatt, mens den fornærmede er på jakt etter en ny rettsinstans.

Johannes Holmen Dahl har endret slutten, og gjort inspektøren Walter og skriveren Licht til helter i fortellingen. Ved hjelp av store mengder konfetti og en happy-go-lucky-regissør får vi en lykkelig slutt for alle de involverte.

Det gjør forestillingen både mindre morsom og mindre farlig enn originalen. Alle som har sett Revisoren av Nikolaj Gogol vet jo at inspektører-som-ikke-inspiserer er morsomt.

Alle som har lest aviser, vet at skriveren Licht fortsatt jobber der maktmenn ferdes.

Truecrime på teater

På sitt beste er Den knuste krukka som å se truecrime på teater.

Det er de lange pausene i retten, det er de uforutsette vitnene, det er hun som plutselig må ha pause for å huske hva som er sant. Denne realistiske skildringen var også noe av det som gjorde Heinrich von Kleist forut for sin tid.

Gjertrud Jynge spiller enkefru Marthe med en slik sunnmørsk inderlighet at hvert ett ord gjør vondt for oss i salen. Samtidig har hun en dobbelthet som de andre karakterene mangler.

Hun er en kvinne av folket, rasende ikke bare for den knuste krukka, men også fordi hun er plassert i samfunnets nederste skuff. Denne erkjennelsen gjør enkefruen til et menneske som ikke kan unne seg empati.

Johannes Holmen Dahl og skuespillerensemblet klarer å løfte denne realismen frem til et moderne publikum.

Jeg skulle imidlertid ønske at både ambisjoner og opplevelse var større enn som så.