Einar Økland har skrevet over 80 bøker i flere sjangere siden debuten i 1963. Likevel er han først og fremst poet, med et skråblikk på verden som kan minne om en annen nynorskforfatter, Aasmund Olavsson Vinje. Ikke da Vinjes dikt, med inderlige naturstemninger, men Vinjes vittige og skarpe avisartikler og reiseskildringer, og hans paradokser. En Vinje-vending ligger det i undertittelen på diktsamlingen: «Eller var det omvendt». I et av diktene lærer vi at mens gode dager har en tendens til å fordufte for oss, kan en dårlig dag legge seg ned som en våt, skitten dørmatte der vi bor, for så å tørke av seg på oss. Et underfundig og treffende bilde som også kan minne om Vinje. Høystemte naturskildringer ligger imidlertid ikke for Økland, diktet med tittel «Kva er vakkert i Norge?» gir dette som et av svarene: «Bussdøra som opnar seg for deg / og slepper deg inn.»

Av og til sit eg på ein liten krakk