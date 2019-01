Et popalbum krever sjelden flere gjennomlyttinger før en enten avskriver det som ganske unnværlig, eller konstaterer at det fester seg som noe svært givende. Til å begynne med låter Uranium Heart fint, men litt pregløst. Gi det litt tid, og du vil se at det åpner seg og krever sin rettmessige plass.

Siden orkesterets andre fullengder Silent Treatment fra 2014, har de skolerte musikerne i Highasakite vært spydspissen i norsk popeksport – med en musikk som har oppstått i kjølige, trolske landskap, musikk i en god og ny melankolsk, skandinavisk tradisjon. Maksimalistisk produksjon, oversvømmende klang og en gjennomgående profesjonalisme har preget utgivelsene.