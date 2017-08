Amanda: «Kongens nei» beste norske film i 2017

I tillegg til å bli året til årets beste kinofilm i Norge i 2017, fikk «Kongens nei» også prisene for blant annet beste manus, filmeffekter og klipp.

Dessuten fikk Karl Markovics fikk prisen for best birolle for sin tolkning av rollen som det tyske sendebudet til Norge, Cürt Brauer.

Filmen om hvordan kong Haakon idet tyskerne invaderte Norge i 1940, nektet å overgi landet og la ut på en halsbrekkende flukt nordover, tok tilsammen hele åtte Amanda-priser under årets filmfestival i Haugesund.

Filmen var nominert til tolv priser, hvilket er Amanda-rekord i antall nominasjoner. Den fikk åtte, noe som også er rekord.

Erik Poppe har regien. Filmen er produsert av Finn Gjerdrum og Stein B. Kvae for Paradox.

Skam-stjerne fikk for annen film

Ruby Dagnall får Amanda-prisen for beste kvinnelige skuespiller for sin rolle som Rosemari i filmen med samme navn.

Dagnall er kanskje best kjent for rollefiguren Emma fra TV-suksessen «Skam». Det siste året har hun også stått på teaterscenen med Anders Baasmo Christiansen i «Don Juan».

Filmen «Rosemari» handler om hvordan en kvinne finner et forlatt spedbarn, overlater jenta til barnevernet og hvordan barnet 16 år etter oppsøker og tar kontakt med kvinnen som fant henne for å spore opp biologiske foreldrene.

Dagnall takket spesielt regissør Sara Johnsen da hun tok imot prisen lørdag kveld.

– Jeg kunne ikke vært en heldigere debutant enn å havne i dine profesjonelle hender, sa hun.

Amanda-prisen blir delt ut under Den internasjonale filmfestivalen Haugesund lørdag. Utdelingen lørdag var den 33. i rekken.

Neon av de andre Amanda- prisene

Beste barnefilm

Dyrene i Hakkebakkeskogen – Produsenter Ove Heiborg, Elisabeth Opdal og Eirik Smidesang Slåen for Qvisten Animasjon, regi Rasmus A. Sivertsen

Beste kvinnelige birolle

Sarah Francesca Brænne – The Rules for Everything

Beste mannlige skuespiller

Kristoffer Joner – Hjertestart

Beste filmmanus

Harald Rosenløw Eeg og Jan Trygve Røyneland – Kongens nei

Beste kortfilm

Min søster – regi Liv Joelle Barbosa Blad, produsent Nina Maria Barbosa Blad for Barbosa Blad Film

Beste produksjonsdesign/scenografi

Peter Bävman – Kongens nei

Beste foto

Øystein Mamen – The Rules for Everything

Beste dokumentarfilm

Nowhere to Hide – regi Zaradasht Ahmed, produsent Mette Cheng Munthe-Kaas for Ten Thousand Images

Beste mannlige birolle

Karl Markovics – Kongens nei

Beste musikk

Johan Söderqvist – Kongens nei

Beste kvinnelige skuespiller

Ruby Dagnall–Rosemari

Beste lyddesign

Christian Schaanning–Kongens nei

Beste utenlandske kinofilm

Manchester by the Sea–regi Kenneth Lonergan, distributør United International Pictures